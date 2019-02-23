北斗前鎮代會主席「為子買票涉賄」1票500元　遭判4年

▲北斗鎮代會前主席為子買票，1票500元被判4年。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮前鎮代會主席67歲鄭俊宏於2018大選期間，為求競選鎮代的兒子順利當選，委由羅姓鄰長、塗姓親家母當樁腳，以每票500元向選民行賄，遭彰化檢警查獲，依違反公職人員選罷法起訴，彰化地院近日審結，將鄭俊宏判處4年有期徒刑，褫奪公權4年。

羅姓鄰長行賄部分處1年10月徒刑，褫奪公權3年，收賄部分處2月徒刑，得易科罰金，褫奪公權2年，緩刑3年，並應向公庫支付10萬元；塗姓親家母處1年6月徒刑，褫奪公權3年，緩刑3年，並應向公庫支付8萬元。

判決書指出，鄭俊宏於2018年9月底、10月初到羅姓鄰長住處，交付3萬元，其中2800元「走路工」，指示以每票500元向選區內有投票權人賄選，9月底，鄭男到塗姓親家母住處，交付1萬5千元，指示以每票500元向選民行賄。

檢警10月24日展開搜索，傳喚樁腳及選民到案說明，鄭男、羅男、塗女等人坦承賄選，鄭男一度請求減刑，法官審酌，鄭俊宏為候選人之父，居於主導地位，嚴重影響選舉公正性，不足同情，重判4年徒刑，褫奪公權4年。

法官也考量，羅男曾因賭博罪、塗女違反電業法判刑，雖已執行完畢卻為本案行賄犯行，顯見民主、法治觀念不足，為彌補過錯，除量處其刑也命羅男、塗女應向公庫支付10萬、8萬元以啟自新。

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