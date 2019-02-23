Sony新旗艦改名Xperia 1　25日MWC將亮相

▲Xperia 1渲染圖。（圖／翻攝Evan Blass Twitter）

科技中心／綜合報導

「2019巴塞隆納世界行動通訊大會」（MWC 2019）將於本月25日舉行，為期4天，眾家廠商都預告將於展期中讓自家最新手機亮相，現在外媒報導指出，SONY Mobile旗下的Xperia智慧型手機在這次活動發表的新款手機將會有全新的命名方式，據稱有可能就叫「Xperia 1」。

據外媒《Phone Arena》報導，SONY Mobile在今年MWC活動中預計將會發表多款手機，除了先前被爆可能會以 Xperia 10、Xperia 10 Plus來作為Xperia XA系列的接班者外，現在傳出連旗艦機型Xperia XZ系列也將改名，未來將以「Xperia 1」作為新旗艦機型的名稱，爆料達人Evan Blass也在其個人Twitter曝光最新渲染圖。

Xperia 1's pretty sexy in purple. pic.twitter.com/G0FkyzBXxv — Evan Blass (@evleaks) 2019年2月21日

報導指出，Xperia 1除了與過去的Xperia XZ系列名稱不同外，外型與規格也將進行大改版。Xperia XZ3的螢幕為18：9的曲面OLED面板，外傳Xperia 1將改採用21：9的6.5吋平面OLED面板。從曝光的渲染圖來看，Xperia 1將再次迎回側裝式指紋辨識器，但疑似與電源鍵分家；經典的快門鍵也在這次的渲染圖中被保留；手機預計將採用Type-C接孔，但疑似將3.5mm耳機孔移除。

相機鏡頭方面，從渲染圖來看，這次Xperia 1的後置鏡頭將配有3顆，並以直立的方式排列在機身背後的上半部中間。三顆鏡頭的規格分別可能是5200萬畫素f/1.6光圈、1600萬畫素f/2.6光圈網遠鏡頭和300萬畫素f/1.4光圈的ToF鏡頭。

至於內部硬體，外傳SONY Mobile這次選用的處理器是高通驍龍 855 搭配6GB RAM和128GB的存儲空間，出廠時即搭載Android 9 Pie作業系統，並配有4,400mAh的大容量電池。此外，NFC、藍牙5.0和IP68防水防塵也都是預計能出現在Xperia 1上的功能。Xperia 1預計將於下周一（25日）正式發表，報導推估售價可能會落在905到1020美元之間。