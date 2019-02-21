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柔性螢幕話題不斷　MWC上將出現「可佩戴的手機」

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▲▼nubia-α。（圖／取自新浪科技）

▲爆料大神Ben Geskin近日在推特上發出nubia-α的最新渲染圖。（圖／取自新浪科技，下同）

科技中心／綜合報導

隨著全球科技業盛事世界行動通訊大會（MWC）時序漸進，各大科技場也開始為新品預熱，而今年的重點除了5G外，就是話題不斷的柔性螢幕了。大陸手機廠努比亞（Nubia）稍早前釋出宣傳海報，上頭的等角螺線似乎暗示著將為大家帶來的新產品。

▲▼nubia-α。（圖／取自新浪科技）

努比亞在去年9月的IFA大會裝，發布了全新的概念產品「nubia-α」，外觀有如手錶，被官方稱作「腕部曲面概念手機」吸引不少人的目光，而近期努比亞官方表態將在MWC 2019大會上發布量產版的nubia-α。爆料大神Ben Geskin近日在推特上發出nubia-α的最新渲染圖，圖中的nubia-α採用細長的設計，看上去相當別緻。

▲▼nubia-α。（圖／取自新浪科技）

新浪科技報導，稍早前又有幾張疑似同系列的渲染圖釋出，圖中的nubia-α成捲曲狀態，首尾相接形造型猶如手環，而從其機身被部還可看到似乎有測量新率的感測器。

努比亞今（21）日下午在官網釋出新的宣傳海報，並表示新品將傳承等角螺線的完美弧線，詮釋彎曲之美，不難看出官方對nubia-α的外觀充滿信心。另外，努比亞在先前釋出的宣傳海報上表示將在MWC 2019上聯合中國聯通發布新品，新浪科技猜測這暗示著nubia-α將配備eSIM功能，這款可配戴的手機內可能還暗藏著滿滿黑科技。

▼大陸手機廠努比亞（Nubia）MWC宣傳海報。（圖／取自努比亞官方推特）

▲▼大陸手機廠努比亞（Nubia）MWC宣傳海報。（圖／取自努比亞官方推特）

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關鍵字：MWC,努比亞,Nubia,nubia-α,柔性螢幕

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