Nokia 9 PureView機背7開孔　網友密集恐懼症爆發批「超噁」

▲ Nokia 9 PureView。（圖／Eero渲染）

科技中心／綜合報導

根據曝光的照片，Nokia 9 PureView最大特色就是它為全球首款配備5顆蔡司鏡頭的智慧型手機，透過其搭配的PureView拍照技術，拍攝畫素可望再創新高，但被面孔洞的排列設計，卻被網友酸是「密集恐懼症鏡頭」。

另據先前「Google官網意外曝光Nokia 9 PureView規格！2月24日見真章」報導，此款手機配備了6吋螢幕、128GB ROM，但是記憶體僅採用4GB RAM，會搭載Android 9 Pie原生系統，支援指紋辨識、NFC，但未確認是否是內藏螢幕下的超聲波指紋辨識。

▼ 先前Google官網意外曝光的Nokia 9 PureView規格。

至於其他傳聞規格包括搭載高通驍龍855處理器、IP68防水防塵、支援無線充電，電池容量4150mAh等，售價方面將會在新台幣2.8萬元左右，踏上Nokia安卓機的新高點。

而針對背面「滿滿相機」的設計，也在PTT上掀起一波討論，有網友哀號「那個鏡頭設計我真的無法..」、「萬花筒寫輪眼鏡頭」、「看了有點不舒服」、「好噁」；但也有網友發出支持聲音，表示「這樣在拍照時 構圖很容易 寬窄好控制」、「這是給愛拍照的 不是做給遊戲效能宅」。此款手機預計會在 2 月 24 日於MWC 2019期間亮相。