星粉該換拿S10+？3C達人提出新機皇6大有感升級

▲S10+ vs. S9+。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／美國舊金山報導

三星再推出S10系列新機後，讓許多消費者嫌貴，也讓許多星粉再三考慮是否該升級手上的設備；不過，3C達人Tim哥指出，Galaxy S10+相較於推出的S9+有6大有感升級。

Tim哥指出，相較於過去的實體指紋解鎖鍵，此次S10系列手機換改搭載超音波指紋解鎖；不過這項功能的改變很難定論出哪一種分飾比較好，因為對於一些人來說，超音波指紋解鎖的操作模式可能一開始會不習慣，使用上可能會有一點卡卡的。

但在學會如何使用後，會發現超音波指紋解鎖的方式，會比在背蓋上用食指摸索實體指紋解鎖鍵來得方便。

在主鏡頭的部分，過去S9+擁有一顆雙光圈鏡頭，再搭配另一顆景深鏡頭，而S10+最大吸引人之處，就是擁有123度的超廣角鏡頭；此外，Tim哥也認為，可變光圈鏡頭的部分，在經過調教後S10+的表現會比S9來得更好，因此此次的新機在拍照上明顯升級了很多。另外在前置鏡頭的部分，S10+也比S9+多增加了一顆800萬畫素的RGB鏡頭。

此外，S10+螢幕所採用的是Infinity-O的打洞技術，因此邊框也較S9+窄了許多，少了上下粗黑的邊框，因此以螢幕視野的舒適度上來說，明顯S10+比S9+給使用者的感受較好。

對於女性使用者來說，想不想買某一支手機，「重量」因素可能考量佔比不少；在兩相比較後，Tim哥發現，S10+較S9+來得更加輕盈，對於不喜歡太重手機的女生來說，可能是一個不錯的選擇。

不過，雖然S10+這次有6大有感升級，但Tim哥仍希望，下一代新機能夠再針對2方面更加精進。第一，快速充電可以再更加提升，不要再停留於QC 2.0，希望下一版可以達到QC 4.0的充電速度。且無線充電也可以做到快充，達到15W甚至於20W。

其二，S10+雖然擁有很棒的防手震效果，但是在錄影收音的部分，仍然沒有辦法達到「利用一支手機就可以滿足所有錄影所需條件」的要求，未來希望能夠在更加精進，因為收音是錄影當中一個重要的關鍵。

Tim哥笑著表示，既然S10+都已經搭載AKG雙喇叭了，那麼再請AKG推薦一個收音效果更佳的麥克風，會是一個不錯的選項。