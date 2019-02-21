三星Galaxy S10來了！台灣開賣時間今日揭曉

▲Galaxy S10e、S10、S10+手機。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

今年三星將新機發表會移至美國舊金山，三星方面也大展誠意，光是S10系列手機就一口氣推了4支：Galaxy S10、S10+、S10e，以及眾所矚目的5G版S10手機，有關於台灣區的開賣資訊，台灣三星預計將於今（21）日中午公布開賣資訊。

三星今年光是在S10系列手機就一口氣推了4支，包含Galaxy S10、S10+、S10e，以及眾所矚目的5G版S10手機，今年最大的亮點莫過於手機內搭載了超聲波螢幕下指紋辨識，與反向無向充電功能，不管是在隱私的安全性以及方便性上都有大大的提升。

▲ 三星新機發表。（圖／業者提供）

在銷售資訊上，台灣三星預計將於今（21）日中午公布詳細開賣資訊。國外開賣資訊方面，三星表示，將自2019年3月8日起，Galaxy S10、Galaxy S10+和Galaxy S10e將陸續於特定市場的實體和網路商店販售。Galaxy S10售價899美金（約台幣27,985元）起，Galaxy S10+售價999美金（約台幣31,095元）起，Galaxy S10e售價749美金（約台幣23,320元）起。

Galaxy S10、Galaxy S10+和Galaxy S10e將於2月21日開始開放預購。針對某些特定市場，Galaxy S10或Galaxy S10+特別推出早鳥預購優惠，預購者將可獲贈市價129美金（約台幣4,042元）的Galaxy Buds耳機，除了搶先一步入手Galaxy S10之外，還能隨時隨地享受最喜愛的音樂，盡情投入體適能遊戲。

另外Galaxy S10 5G將於韓國、美國、歐洲與澳洲地區與特定電信業者攜手合作推出，之後將陸續拓展至其他市場；就目前為止台灣應不會列入5G版S10手機的發售市場。