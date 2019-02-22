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「被我摸過就離不開我」！喬奶女王神手戰雙峰　主播女星搶上門

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圖文／鏡週刊

不論男女都好奇喬奶女王到底在做什麼？「以前很多人看到招牌覺得我是做黑的，也常有癡漢打電話騷擾我…」不是什麼半套店或情色場所，真的就如直白的招牌所言：幫女性同胞喬奶。

Vicky何曉玉是台灣、也是亞洲第一個專業乳房按摩師。入行13年，從台北東區一間小工作室做起，如今已帶隊越洋喬奶，到海外展店去。上門找她的除了貧乳、外擴奶、布袋奶，更多是又硬又怪的假咪咪。從硬喬到軟、喬到走路能晃、喬到躺下能攤平，靠的除了體力、手技，也是與形形色色女客人之間漫長又親密的相處。

男賓止步，是喬奶女王每間店裡都有的標語。營造的是最私密、安全的空間，就算一屋都是女人，彼此也不會照面，進出時間都精準錯開，畢竟時代再開放，胸部的問題還是頗敏感。

請繼續往下閱讀...

▼喬奶女王Vicky，入行13年，揉過的奶超過萬對，她從工作中得到成就感。  

【職場人語】神手戰雙峰　乳房按摩師Vicky何曉玉
 
拍照比對　不漏細節

「有些女星或名媛還會變裝，就怕被狗仔跟，被發現來喬奶…」從事胸部按摩13年，Vicky口風很緊，想八卦出女星的名字是不可能的，她只說：「還有主播、退休老師啊，很多刻板印象中比較端莊保守的行業也會來找我。」她閱奶無數，揉過的奶以萬對起跳，是台灣、也是亞洲第一個乳房按摩師。她說，胸部是女人的第二張臉，應該好好保養。

Vicky（右）正在跟旗下美容師說明乳房構造。

▲Vicky（右）正在跟旗下美容師說明乳房構造。

這天，櫃台小姐才剛安排好想從小B變成C罩杯的客人諮詢電話，緊接著進門的是願意受訪的常客小愛。小愛說自己經營服飾店，愛美的她全身上下都動過，花了近200萬元，「但胸部做得有點高，而且醫生說要多按摩，讓義乳外層的莢膜變軟，所以固定來這裡。」在按摩室，小愛上半身脫光，先讓Vicky從正面、側面、手舉高、捧胸拍照，比拍寫真集的角度還多。這是Vicky堅持要有的步驟，她會拍到四十多張，不遺漏任何細節，方便每次按完跟先前比對。當然只拍奶，沒帶到臉。

愈硬的胸部，需要愈大的按摩力道才能譨變軟。Vicky說，大家都想變成水滴奶。

▲愈硬的胸部，需要愈大的按摩力道才能譨變軟。Vicky說，大家都想變成水滴奶。

已經很久沒有親自按摩的Vicky，手法依然熟練，好比和麵糰的彈性手勁，光在旁邊看，已經覺得快被催眠。「只要被我摸過的，就離不開我。我有很多客人回家讓老公摸都不行，還是要來給我摸。按久了就是會依賴，1個星期下來，她就覺得全身不對勁、不安心，覺得胸部不夠美了…」Vicky邊講邊把背往前壓低，二腿打開，雙手打直，不停往小愛那對做出來的E奶揉推，看得出來用了很大的力量。「我們用到的是全身的力量。」她舉起手臂秀二頭肌給我們看，「做我們這行的女生都很壯。」　

考入護校　看盡生死

這麼用力，不知道會不會把小愛的「果凍奶」壓破？「你可以上網去看原廠測試，它（果凍矽膠）可以承受200到300公斤的重量，卡車輾過也不會破。義乳一定要按摩，否則就會愈來愈硬，愈來愈假，愈硬要用的力道就愈大…」她曾碰過硬到根本按不動的超緊繃石頭奶，只能先用碎脂機震軟再進行長期按摩。

本身對美很要求的Vicky，會龜毛地拍下客人裸胸時不同姿勢、不同角度的照片。

▲本身對美很要求的Vicky，會龜毛地拍下客人裸胸時不同姿勢、不同角度的照片。

對客人來說，Vicky不僅很懂胸部，還有一雙可以把怪奶變自然的神手，她也因為這個特殊行業，登上媒體、上過不少節目示範喬奶，知名度大開。但是這一路走來，Vicky說有成就感，但也曾感到茫然及委屈。「因為我是台灣第一個做這個行業的，也可以說是唯一的一個。我是憑著一股傻勁這樣往前衝。」

其實Vicky原本是聯合醫院的護理師。她從小父母離異，由爺爺奶奶帶大，她本來想念美容科，因為爺爺中風，奶奶希望家裡有人懂護理，她便聽話考了護校。「我在肝膽腸胃科待了3年。」問她為何會從護理師轉行做按摩？她竟說是被嚇跑的。

Vicky是爺爺奶奶帶大，她曾為了中風的爺爺考護校，在醫院當過三年護理師。（Vicky提供）

▲Vicky是爺爺奶奶帶大，她曾為了中風的爺爺考護校，在醫院當過三年護理師。（Vicky提供

「病房的靈異事件很多啊，我常碰到奇怪的事。其實最主要是我們那種慢性病房，病人都住很久，彼此都很熟。我常得看他們走著進來，最後被抬出去…」Vicky說她那時候才二十出頭，不太能夠承受這種事，「我的哭點很低，看到一大堆家屬圍在那邊哭，也會覺得心裡很難受。然後去做屍體護理；幫忙換衣服、擦身體，我就會一邊做一邊哭…」　

挑戰怪奶　成就感足

愛哭的小護士還很愛漂亮，「其他同事都很樸素，我是上班一定要做造型。」雖然護士都要戴著口罩，她還是硬要化全妝，「然後每天都上髮捲，還去訂做那種合身可以看出S曲線的制服。」有一天，Vicky在電梯裡遇到醫院的整形外科醫生，「她大概覺得我外型不錯，就問我有沒有興趣去做醫美諮詢師或美容師？」

Vicky選美容師的門檻頗高，要有力量、手法要柔軟，不能笨拙。「還有，隆過乳不能做這行，因為妳一用力球體就會愈來愈高。」

▲Vicky選美容師的門檻頗高，要有力量、手法要柔軟，不能笨拙。「還有，隆過乳不能做這行，因為妳一用力球體就會愈來愈高。」

因為醫生的一句話，讓原本想念美容的Vicky，忽然覺得自己好像有機會可以走別條路。「我後來去念化妝品管理系，也考了美容師執照，畢業後，就去那位醫生開的整形診所上班。」

Vicky說，她上班的那間整形診所，8、9成的客人都以隆乳為主，醫生就叫她負責幫隆完的客人按摩。「那時候還不流行義乳按摩，全台灣只有我們診所有配，所以全台的假咪咪都來了。我嚇壞了，怎麼那麼多人隆乳，但幾乎只有我一人在按，因為其他美容師嫌累…」她回憶，那時候按一個客人才抽80元，按一天也多賺不到幾百元，還要弄到腰痠背痛花更多錢去外面給別人抓龍，所以大家都不願意做。

2010年正式改名，招牌上還有Vicky的照片。喬奶女王四個字，是她花五分鐘就想出來的。（Vicky提供）

▲2010年正式改名，招牌上還有Vicky的照片。喬奶女王四個字，是她花五分鐘就想出來的。（Vicky提供）

「可是我很喜歡按，尤其愈怪的奶愈想挑戰。我會覺得那種怪奶，我按一按，喬一喬，愈來愈軟，乳溝愈來愈容易擠出來，就很有成就感。她們都說我是神手！雖然力道大卻不痛。」她在當護士的時候都沒有這種成就感，「我一針精準地打在血管上，都沒有病人跟我說過：哇！妳好棒、妳一針就上了，可是我按摩竟然可以得到這樣的肯定，我覺得我找到自己的一片天了！」　

借錢創業　認賠退出

被客人誇得飄飄然，Vicky從此深陷奶中，不可自拔。當然，最重要是她也嗅到了商機，開始創業之路。「我記得我是27歲那一年創業，全部人只有奶奶支持我。診所的醫生也覺得專做按摩沒利潤，他們一個手術就2、30萬元了，我按1堂才1、2,000元，就覺得要出去做就去吧，無所謂。」

有些客人會希望Vicky直接跟醫生溝通，以了解乳房狀況，給予適當按摩。

▲有些客人會希望Vicky直接跟醫生溝通，以了解乳房狀況，給予適當按摩。

Vicky跟銀行、奶奶還有朋友共借了100萬元，然後跟親戚合夥租了工作室，「我負責按摩，親戚管帳…」但第一次是失敗的，「算是被親戚騙吧。」Vicky只怪自己傻傻地沒經驗，不願多提。「其實那3年是有賺錢的，但就帳目不清…反正後來認賠退出，工作室就送給親戚了。」她說本來不想再做，但一直依賴她的客人都說如果她不做，那她們的奶要怎麼辦？「就覺得她們的奶都是我的責任，所以又借了錢再試一次！」　

觀察市場　了解客源

其實，Vicky除了傻勁還是有生意頭腦。「我那時候有在無名小站弄一個部落格，每天寫一篇按摩心得，沒寫完我不回家。然後去網站上找那種穿泳裝、胸部看起來很大很辣的女生，我覺得那種應該有按摩需求，就去她的留言板貼我的文章、廣告，每天一直丟，然後我就開始接到預約電話了。」

Vicky拚事業，憑的是一股什麼都不怕的傻勁。

▲Vicky拚事業，憑的是一股什麼都不怕的傻勁。

創業早期，她也會自己打扮很辣去夜店訓練眼力、觀察「市場」。「我看哪些妹最辣，就擠到她們旁邊跳舞，偷撞撞看是硬的還是軟的，我想知道我的客源是哪些人，還有沒有市場。」

Vicky的爺爺奶奶是開雜貨店的，她從小看他們做生意，覺得自己的想法算比較接地氣。就像她大剌剌地在招牌上放了自己的照片，還直白地寫了喬奶女王，也讓人覺得膽識十足。「其實也是被逼的，我本來招牌是寫隆乳術後按摩，後來被職業檢舉人檢舉，只好改。」

Vicky從小父母離異，爸爸已另組家庭，她2015年結婚時，由媽媽全程陪伴。（Vicky提供）

▲Vicky從小父母離異，爸爸已另組家庭，她2015年結婚時，由媽媽全程陪伴。（Vicky提供）

Vicky說，她一開始也不知道要寫什麼，後來想到客人總是說：「Vicky妳什麼時候幫我喬一下？Vicky妳很久沒幫我喬了。」她忽然就想到可以用喬奶女王。「我花5分鐘就想出來了！」講到這，她也不由自主地委屈起來，「我做這行13年，美容、護理、醫療的法令不斷在改，我其實滿無所適從…」

喬奶女王，喬的是各式各樣有胸部問題的女生，她做這行最深的感觸是，不同的奶有不同的故事與期待。「有個來按摩的女生，她說，男友第一次跟她發生性關係的時候一摸，竟罵出髒話：『X！我怎麼那麼倒楣，又碰到一個做的！』這個女生很生氣，當下整個都冷掉。她後來很勤勞地來找我們，說一定要讓假咪咪變軟變自然，有種要雪恥再戰的感覺。」　

傾吐祕密　變成朋友

但讓Vicky印象最深刻的是一個才25歲的年輕女孩，來諮詢的時候，一直哭，什麼都說不清楚。「她把衣服脫掉，她的胸部慘不忍睹…也沒有乳頭。」後來Vicky主動打電話給幫這個年輕女生做義乳的醫生，才知道她得了乳癌，二邊乳房全切了。「切掉之後，醫生幫她先做皮瓣移植，後來不夠大，又再放義乳進去…，等於是補來補去。她一直很沮喪消極，完全沒有保養，醫生就叫她來找我。」

按摩有成的客人，會想要秀自己的美胸，Vicky便舉辦美胸大賽，讓客人秀個夠。

▲按摩有成的客人，會想要秀自己的美胸，Vicky便舉辦美胸大賽，讓客人秀個夠。

想起這個年輕女生，Vicky仍不捨，「她常說想跳樓，我就一直開導她…她慢慢就信任我。其實我們跟客人之間，都會變成好朋友，因為是很長一段時間的相處，她們每次來就這樣脫光光在妳面前，失敗的胸部給妳看了、給妳摸了，接著最隱私的部分也會告訴妳…」譬如很多太太不敢跟別人說她有小王，而且還有2個，「但她會告訴我們。」

台中店開在金錢豹酒店旁邊，裝潢精緻，有八間按摩室，隱密性也很高。

▲台中店開在金錢豹酒店旁邊，裝潢精緻，有八間按摩室，隱密性也很高。

從當初東區的小工作室，Vicky如今已經是美胸按摩界的一號人物，台灣有4家店，香港旺角店也正式開幕。「北京店應該年底前就開…」Vicky開著跑車載我們到台中店，「妳看我特別把店開在金錢豹酒店旁邊。」Vicky靠的不只是手技。

乳房按摩師　Vicky何曉玉小檔案
年齡：38歲
入行：13年
學歷：康寧護專護理科畢、經國管理暨健康學院化妝品管理系畢
經歷：市立聯合醫院（中興院區）、陳淑賢渾然天成整型外科
現職：喬奶女王－芙美複合式專業美學館創辦人兼總經理
家庭：已婚
收入：年薪1百萬元（不含分紅）
成功心法：以愛、關懷與專業幫助所有有胸部問題的女性，協助找回自信
實績：獨創美胸按摩手技，成功開啟此新興行業。擴展海外市場，香港之外，北京也即將於近日展店。


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