海上喋血事件頻傳　船長無奈：無海軍當後盾只能「聽天由命」

圖文／鏡週刊

每年屏東「第一鮪」拍賣會總是熱鬧登場，讓黑鮪魚文化觀光祭風光揭開序曲，不過，曾有作家投書媒體提到，台灣漁船屢遭海盜或鄰國扣押事件頻傳，加上海上喋血事件不斷，船員還要跟無情大海搏鬥，鮪魚祭雖光鮮亮麗，背後卻隱藏台灣漁民的無奈辛酸。

2007年11月間，屏東縣琉球籍漁船「聖恩168號」在新幾內亞附近海域，發生海上喋血事件，許姓船長等4名台籍幹部失蹤恐遭不測。

2008年6月，琉球籍「和財發18號」蘇姓船長被挾持失蹤，12名印尼船員在印尼棄船下落不明，同年8月，琉球籍「泰億祥號」李姓船長被8名印尼船員挾持失蹤，隔年1月，屏東東港籍「金滿成號」喋血，許姓船長、鄭姓輪機長被丟下海，船上印尼籍船員則在印尼蘇門答臘棄船逃逸。

此外，2011年6月，高雄籍鮪釣漁船「福甡11號」也發生喋血案，大陸廚工持刀殺害台籍船長，2012年8月，東港籍漁船「東成988號」，船上菲律賓籍漁工不但罷工，還偷藏魚刀，船長擔心發生危險，向海巡單位求援，人船才平安返台。

跑船風險高，台灣年輕人意願低，船主只好雇用外籍船員，為了降低海上喋血案件，漁業署已強制漁船裝設船隻定位器，藉以隨時掌握船隻動向，不過，對於人船被挾持，一名船長無奈說，若無海軍或海巡署當強力後盾，船員只能隨機應變或聽天由命。



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