　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

4名肺炎患者有1人是糖友　長者、糖尿病等慢性病患應接種肺炎疫苗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市立安南醫院醫療團隊呼籲年長者、慢性病患，以及228連假有出遊規劃者，可與醫師討論優先接種肺炎鏈球菌疫苗提升防護力。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立安南醫院醫療團隊呼籲年長者、慢性病患，以及228連假有出遊規劃者，可與醫師討論優先接種肺炎鏈球菌疫苗提升防護力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國外研究結果指出，每4位社區型肺炎病人中，就有一位患有糖尿病，糖友感染侵襲性肺炎後，30天死亡率比一般人高出近1倍！長者、糖尿病等慢性病患應接種肺炎疫苗。

根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，國內春節過後流感疫情仍處高峰，加上近期適逢民眾陸續開工、開學，各地元宵燈會亦已展開，人際交流仍相當頻繁，對此疾管署預估流感疫情將持續延燒至228連假。

台南市立安南醫院新陳代謝科沈振榮主任表示，肺炎為流感最常見的併發症，而糖友容易因血糖控制不良、免疫力低下而發生肺炎，一旦感染肺炎，不僅死亡風險增加，也會使原本的血糖控制變差。因此，沈主任呼籲年長者、慢性病患，以及228連假有出遊規劃者，可與醫師討論優先接種肺炎鏈球菌疫苗提升防護力。

沈振榮主任分享其所收治的一名59歲資深糖友，同時合併有甲狀腺低下、慢性胃潰瘍等疾病，去年9月底因身體無力、發燒多日入院，確診為肺炎，緊急安排住院且輔以多種抗生素治療，一個多禮拜後順利出院。2019年1月初因口乾舌燥、血糖升高、心跳加速等症狀回診新陳代謝科，竟意外發現再度感染肺炎，被迫再次住院接受治療。

胸腔內科鄭人碩醫師補充，年長者罹患肺炎症狀不典型，不見得會發燒或出現感染的徵兆，若家人發現長者出現活動力下降、食慾不振等症狀，應提高警覺盡快就醫檢查。此外，感染肺炎後，因免疫力低下、肺部結構受損，恐增加二次復發的風險。

根據衛福部死因統計顯示，台南市肺炎死亡率已連續5年高於全國平均值，高居六都之首。對此沈振榮主任指出，65歲以上長者、慢性病患皆為肺炎感染的高風險族群，推測肺炎死亡率高居不下的背後原因與人口老化以及伴隨慢性疾病病患增加、近年流感疫情相對嚴重有關。就台南而言，糖尿病門住診人數自2015年起，已連續3年呈上升趨勢。

沈振榮主任進一步說明，肺炎是流感最常見的併發症，其中又以糖友感染風險較高。根據疾管署資料指出，國內近年流感重症及死亡個案中，約有七至九成有慢性病史，近三個流感季流感併發重症病例之慢性病以糖尿病（35％）、心血管疾病（32％）及腎臟疾病（18％）為多。同時從安南醫院院內2016年至2017年院內流感及肺炎門診統計數據，亦發現糖友感染流感或肺炎的比例從7.2％逐漸升高至13.2％。沈振榮主任解釋，糖友平均年齡約為62.4歲，且多數合併有高血壓、肥胖、高血脂等多重慢性疾病，多重原因影響之下，使肺炎感染和死亡風險大幅提高。

沈振榮主任呼籲，糖尿病的感染症中有4分之1與肺炎相關，罹患肺炎時，又會對身體產生很大的壓力，這會讓血糖比較容易上升、控制不理想，此時需要兼顧穩定血糖和延緩肺炎進程，大大增加治療困難。
鄭人碩醫師指出，除了糖友，有鑑於肺炎對國人健康的影響，2018年最新的台灣肺炎診治指引也建議，大於65歲的成人，不管以前是否有接種肺炎鏈球菌多醣體疫苗，均建議再接種一劑肺炎鏈球菌結合型疫苗！

ET快訊
26歲空姐離奇墜樓「變這樣」！失憶4年反覆狂念：房間裡有壞人
計畫過的！蘆洲惡母邊自拍邊虐打3歲兒　只為了向家暴夫示威
2女控台大男友性侵、脫衣軟禁　「怕他變成下一個宅王」

關鍵字：肺炎,糖友,慢性病,肺炎疫苗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「害怕被他殺掉！」蘆洲惡母暴打3歲兒　1年前向警爆料家暴夫藏槍

盛竹如爆遭威脅「法院跑到死為止」　李新案第9集下午2:22播出

「我真的很痛」謝政鵬無緣4強　IG再發文悼女友：不會跟妳說再見

1歲兒生殖器屁股驚見「網狀烙痕」　父心碎控狠心保母吹風機施虐

追討12萬車禍賠償！兇嫌臉書找到死者　PO文曝「曾經是我好朋友」　

六福村40周年　號召民眾捐40連號發票享299元入園

4名肺炎患者有1人是糖友　長者、糖尿病等慢性病患應接種肺炎疫苗

救命不分你我　消防人員與運河觀光船業者無縫救援落水民眾

甜中帶酸的戀愛口感　內埔果農楊惇幃種出傳統蓮霧味

屏東縣枋山鄉海邊發現死豬　未感染非洲豬瘟就地焚燒

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

六福村40周年　號召民眾捐40連號發票享299元入園

4名肺炎患者有1人是糖友　長者、糖尿病等慢性病患應接種肺炎疫苗

救命不分你我　消防人員與運河觀光船業者無縫救援落水民眾

甜中帶酸的戀愛口感　內埔果農楊惇幃種出傳統蓮霧味

屏東縣枋山鄉海邊發現死豬　未感染非洲豬瘟就地焚燒

孓命終結全民動員　嚴防登革熱疫情發生

台南啟動空品惡化緊急應變　查獲3處工地告發30萬元

舊衣藏現金10多萬　環保隊員拾金不昧受表揚

反酒駕零容忍　3天取締73件法辦47人　仍有人不怕

台南市第2選區立委補選　查賄制暴全體總動員

再酸陳菊市府負債3千億下雨冒5千坑洞　柯文哲：不輸才怪

中職／新團員加入　LamiGirls8日春訓、10日舉辦同樂會

陸教育部長：發展大學思想政治、團結師生「聽黨話、跟黨走」

卡夫亨氏盤後暴跌逾20%　巴菲特持股蒸發逾900億

美女立委陳瑩推原住民傳統　把玩彈弓嬌嗔「好硬、好厲害」

一張紙摺出夢想　2019 Red Bull世界紙飛機大賽報名開跑

海邊撿到黑洞木！網一看暴動「這大便要1000萬」：爽換透天厝　全戰翻了

台灣該如何拚經濟　謝金河：觀光、投資移民是重點

陸片酬「自由落地」！愛奇藝CEO：7億縮水成2.3億

亞洲第一！同婚專法5重點一次看　跨國婚未納入、通姦一樣論罪

地方熱門新聞

女神百年相遇！大甲、白沙屯媽同..

捐40連號發票　享六福村299..

反酒駕　3天取締73件法辦47..

「還湖於民」　宜蘭水利會強制收..

啟動空品惡化應變　查3處工地告..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

永康警查獲5人持毒持槍　網友喊..

林智堅帶小英名店排隊　體驗網美

謝龍介問郭國文　可曾正常出口銷..

新北2月底起禁捕撈鰻苗　違者最..

舊衣藏現　環保隊員拾金不昧

尞天穿　來開台金山寺求好運

台南市立委補選　查賄制暴總動員

南投茶浙江山東河北夯！盼建常態..

更多熱門

相關新聞

洗腎驚見「黑豆乾手指」！晚一步要截肢

長期洗腎，竟差點手指壞死！南投一名54歲的伍姓女子，年輕時因飲食不均衡，使得慢性疾病纏身，除了長期服用多種藥物，也在外院洗腎治療，半年前因雙側手指疼痛、發黑且冰冷，竟成了「黑豆乾手指」！

瘦身注意！肚子餓「4個時間點」千萬要忍住

怕年後發福　營養師5大建議...先改變「進食順序」

流感高峰期　養肺小秘訣報你知

有便意卻拉不出...「6症狀」跟你一輩子

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

KID認了首度缺席《玩很大》！

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面