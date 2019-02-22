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自打臉！多次嘲笑蘋果移除耳機插孔　Galaxy Fold卻跟進

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▲▼三星Galaxy Fold。（圖／路透）

▲過去三星一再嘲笑蘋果iPhone拿掉耳機插孔，如今三星竟也跟著仿效。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

三星摺疊手機Galaxy Fold終於正式亮相，掀起不少話題。不過外界卻質疑，過去三星一再嘲笑蘋果iPhone拿掉耳機插孔，如今三星竟也跟著仿效。

自2016年以來，智慧型手機「無孔化」趨勢日益明顯。蘋果、Google及華為等都陸續發布了沒有耳機插孔的機款，這也意味著使用者必須另外購入無線藍芽耳機或採用lightning接頭的耳機。蘋果iPhone 7系列是首批淘汰耳機插孔的手機，這個決定在當時並非唯一，但確實引起了轟動及質疑。

三星在當時就是就是嘲笑蘋果的品牌之一。三星在2017年釋出的廣告中首次諷刺了iPhone沒有「耳機插孔」一事，又在去年7月的廣告中，再次針對此事嘲笑了一番。不過事到如今，三星似乎也開始認同這個想法了。

三星首款摺疊手機Galaxy Fold將於4月26日上市，售價為1980美元，該機款前後共有6顆鏡頭，但並未配置耳機插孔。與此同時，三星在同一場發表會上，發布了三星新款無線耳機Galaxy Buds，售價為130美元。

事實上，Galaxy Fold並非三星首款沒有耳機插孔的手機。三星在去年12月推出的Galaxy A8就沒有耳機插孔的配置，相較之下，三星新旗艦機款Galaxy S10系列卻有耳機插孔。

S10是三星為這10年畫下一個完美的句點，而Galaxy Fold則是三星為未來10年開啟的新篇章。科技網站The Verge指出，若三星Galaxy Fold是三星智慧型手機的未來，那就意味著用戶是時候告別心愛的耳機插孔了。

耳機插孔不是Galaxy Fold唯一減少的標準配備，另外還有microSD記憶卡擴充槽。三星曾試圖在Galaxy S6中移除這項功能，但在經過客戶投訴後，又在隔年的Galaxy S7中被帶回。三星在Galaxy Fold中應用了大量技術，因此可能基於節省內部空間和實用性的考量取消了microSD插槽。

正如三星在發表會說的那樣，Galaxy Fold是一款優質、豪華的裝置，而非像Galaxy S10那樣的主流設備。換句話說，三星對「豪華手機」的想法並非試圖去填補使用者想要的每一個功能。由於該機款是全新產品類別的第一代裝置，未來在設計上仍會參考使用者的意見回饋持饋改良，但三星未來手機設計決定的大方向已呼之欲出。

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關鍵字：3.5mm,耳機插孔,三星,Galaxy Fold

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