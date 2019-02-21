跟三星拚了　華為預告折疊螢幕新機24日MWC見

▲華為首款螢幕可折疊智慧型手機將於MWC 2019上正式亮相。（圖／取自華為官方推特）

科技中心／綜合報導

今年可說是「摺疊手機元年」，三星今（21）正式發布了可折疊手機Galaxy Fold，華為也不甘示弱，稍早前在官方微博上發布宣傳段片，預告「智慧折疊，倒計時3天」，意味著華為首款螢幕可折疊智慧型手機將於3天後在MWC 2019上正式亮相。

似乎是為展示可折疊手機的特色，影片中展示的正是手機營幕摺疊處，整體來看其摺疊方式似乎與三星Galaxy Fold類似，屬於從螢幕中間左右合併，而非像小米那樣採雙摺疊設計。

日前華為也曾在推特上為2月24日MWC大會上的活動進行宣傳，宣傳圖上正是華為摺疊手機，次舉也符合華為執行長余承東先前曾在股東會上作出的預告。

▼影片中展示的正是手機營幕摺疊處。（圖／取自華為官方微博）



余承東曾表示，華為首款折疊螢幕5G手機，將會採用搭配Balong 5000基帶的麒麟980處理器，這款處理器採用7nm製程，為現階段效能最高的麒麟移動晶片，目前麒麟980僅在華為及榮耀的少數旗艦機上使用。

據科技網站IT之家引述廣發證券先前發布的大中華智慧手機產業鏈報告，華為可折疊螢幕新機將配有8吋京東方顯示螢幕，使用方式是向外合攏，向裡打開，並且在折疊的情況下，一塊顯示螢幕將可以進行普通觸控螢幕手機的操作。該報告也指出，此機款將是雙金屬外殼設計（前後都是金屬外殼），且為了控制機身厚度會用到全新的超薄電池。