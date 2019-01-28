全台首創！政大傳播學院設「資訊科技」課程　招收自然組學生

▲政治大學。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



生活中心／綜合報導

因應資訊科技日新月異以及數位新媒介蓬勃發展，政治大學日前宣布，傳播學院新設「資訊科技」課程招收自然組學生，這也是全台大學傳播院校招收「自然組」學生之首例，使社會組及自然組學生獲得跨領域整合學習的機會。

政大表示，社群媒體的崛起，傳統的傳播領域包括新聞、廣告、廣電紛紛產生全新樣貌，為提升學生綜合能力，政大傳院首次招收20位「自然組」學生，其中申請入學10名、繁星推薦5名、考試分發5名。

政大指出，政大傳院歷經近30年發展，自2014年起推動「大一大二不分系」招生，學生入學之後先學習傳播相關知識，至大三再正式分流選擇專業發展方向。

為因應自然組學生入學，政大表示，政大傳院在課程上一併進行改革，增設了台灣第一個結合「傳播學」與「資訊科學」的跨領域課程-「資訊科技」。包括基礎及進階課程，學生入學後除了既有的基礎課程，還有新規劃的「資訊科技」、「數位傳播」、「藝術設計」和「社會科學」等跨領域課程可選擇。

參與課程規劃的許志堅教授說，自己就是跨領域的一個例子，本身學的是資科後來發現對傳播有興趣與院內老師共同發展創新應用為思維的系列理論；這次的課程規劃將「基礎程式設計」、「統計學」、「資料結構及演算法」等課程規劃入內，希望提供社會組及自然組學生跨領域整合學習的機會。

政大指出，科技環境變化，傳播學發展已從傳播媒體匯流，擴展至科技與人文、社會科學結合的領域，課程和養成教育出現「典範轉移」，所需涵蓋的主題、內容與深度均大量增加；世界先進國家的傳播學院莫不把文化藝術、新聞、媒體、科技、科學、藝術創作、財經等納入學習範疇，並鼓勵高中生透過大學教育，多元跨域的傳播課程，適應快速變化的社會與產業變化。

政大傳院代理院長蘇蘅表示，國際一流大學的傳播教育已經從社會科學與人文藝術，擴展到資訊領域，作為台灣傳播教育第一品牌的政大傳院不會缺席，招收自然組學生的目標是希望結合「科技」與「人文」培養就業市場需要的高階菁英及頂尖人才，很歡迎高中自然組同學，踴躍選擇政大傳院就讀。