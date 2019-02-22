快訊／內湖1男子上班尖峰倒臥路口　遭賓士輾過命危

記者柳名耕／台北報導

北市內湖區民權東路六段，國道一號涵洞下，在22日上午7點10分時許，1名黃姓男子無故倒臥在路上，遭賓士車輾過後當場OHCA，救護人員趕到現場，發現男子頭部外傷、髖骨變形送往內湖三總急救中。



▲1名男子在上班尖峰時倒臥在路上遭賓士輾過，被送往內湖三總急救中。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

警方調查，遭碾過的黃姓男子（56歲），隨身包包裡有藥袋，而賓士車駕駛則向警方表示，男子在他經過時就已經倒臥在地上，目前警方正調閱監視器、行車紀錄器釐清事發經過。