東京著衣創辦人與前夫接女爆糾紛　諷：過得不好的人情緒較差



▲東京著衣創辦人周品均18日在臉書上PO文，指出前夫把小孩送到派出所。（圖／資料照）

記者柳名耕／台北報導

知名女性服飾品牌「東京著衣」創辦人之一的周品均，18日在臉書PO文，指出小年夜時前夫不願送小孩到他家，反而送到派出所，雙方因此爆發糾紛，直到員警出來關心後才離去，文末提到「過得比較不好的人，情緒總是會比較差嘛，可以理解」。

2004年才就讀大三的周品均與前夫鄭景太，創辦了「東京著衣」，2007年甚至進軍到大陸的淘寶，創下最快攻破萬分的紀錄；2010年時，年營業額甚至突破3億元，成為網拍創業中的傳奇；不過周品均與前夫在2014年時離婚，當時甚至爆發財產糾紛，周品均也選擇離開東京著衣，並另外創立品牌「Wstyle」。

結果在18日，周品均在臉書上PO文，表示小年夜時，前夫不願把小孩送到他家，硬是要送到內湖分局的潭美派出所，下車後甚至開始叫囂，文末順道諷刺「過得比較不好的人，情緒總是會比較差嘛，可以理解」。

轄區潭美派出所長柯杰男指出，事發當時值班員警聽到外面有喧吵的聲音就前往查看，看到1名男子正在向女子叫囂，男子向員警表示，女子持手機向他拍攝，希望員警能夠協助，當員警上前後，男子就坐上車離去，隨後女子也上車離去，持續時間約5分鐘。

▼周品均18日在臉書上PO文抱怨前夫把小孩送到派出所。（圖／翻攝自周品均臉書）