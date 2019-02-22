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日本擬收「QR Code」使用費　環時：手機掃碼專利是中國人的

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中國軟實力。（圖／福澤 喬 攝）

▲在大陸十一長假期間，在日本使用支付寶支付的平均金額達人民幣2980元。（圖／福澤 喬 攝）

大陸中心／綜合報導

「掃碼支付」與高鐵、共享單車和網購並列，一度被譽為中國大陸新四大發明，但實際上，QR Code最初是由日本DENSO WAVE公司於1994年發明。日方近期在計劃重申專利收益權，向中國人每人收取1分錢（人民幣），但中方表示，在應用上，手機掃碼是自己的專利，並沒有存在任何侵權行為。

據《日本經濟新聞》報導，大部分中國人都在使用的「支付寶」在2018年全面登陸日本，隨後即有聲音指出，QR Code功能是日本人發明的，日方擬重申QR Code的專利收益權，欲向中國人每人收取1分錢（人民幣）。在巨大的市場使用量基礎上，這將意味著不可估量的專利使用費。

但中方卻持相反意見。據《環球時報》報導，凌空網創始人徐蔚於2011年就已經申請「二維碼（QR Code）掃一掃」專利，並先後拿下了中國大陸、美國、日本和歐盟等區域的QR Code掃碼技術專利權，也就是說，中國大陸在商品QR Code業務上不存在任何侵權行為。

報導稱，包括QR Code專利在內，日本2014年已有大約2萬多個和QRcode相關的專利。在日本特許廳（JPO）嚴格的審查下，依然沒有找到一個對比文件，即與徐蔚的專利相近似的專利。這充分說明徐蔚的「二維碼掃一掃」專利與現有的日本QR碼等QR Code專利是不同維度的兩件事情。

▼香港的計程車也可用支付寶掃碼付款。（圖／視覺中國）

▲▼香港計程車用支付寶 。（圖／CFP）

日本DENSO WAVE公司1994年發明了QR Code，最早應用在汽車製造廠，以便追蹤零件等管理用途，但並沒有廣泛應用於商業活動中。報導稱，QR Code的巨大市場最初是被大陸意銳新創公司的創始人王越發現。25歲的王越於2001年在一家日本軟件公司擔任技術總監，而在此之前，他卻經歷了漫長的失意與等待。王越沒料到在應聘軟件工程師來到日本後，被派到了工廠，而工廠又把他直接安插到了倉庫。對此，他心裡很不平衡，「不知道什麼時候是頭，也沒有人認可，沒有人可以問。」

《中國經濟網》指出，王越在主導開發醫院看護軟件時，王越發現了印在病人手環上和床頭的「QR Code」，醫生只要用掃碼器一掃，便可獲取病人的重要信息。作為科技迷的王越對此非常感興趣，他發現，QR Code比傳統「條形碼」儲存多達幾何量級的數據，因此可以實現如身份證一樣的「一物一碼」，對應用場景有著極大的拓展空間。

不過，當時讀取QR Code的讀碼器很貴，僅僅一個讀碼頭需要999元美金。王越認為，QR Code在未來世界裡的應用將是極廣泛的，而如此昂貴的掃碼器是其普及的最大障礙。經過日夜鑽研，他認為自己找到了跨越這一障礙的辦法，即手機QR Code引擎。

就在這一年，最早研發智能手機的日本公司Docomo推出一款新手機，帶有鏡頭可以支持視訊功能。王越心想，如果智能手機裝上了QRcode引擎，手機攝像頭能掃QR Code，不就可以替代掃碼讀頭了，這樣一來，因為掃碼器成本的大大降低，QR Code的前景將不可限量。

王越2002年創辦了意銳公司，並聯合一批北大、清華、哈工大畢業的工程師，共同研發世界上第一款手機QR Code引擎；2003年獲得具有完全自主知識產權的「QR Code快速識讀引擎」，並申報了條碼識讀方法和裝置的國家專利；2005年參與了大陸QR Code標準的建立，現已成為ISO的國際標準。

現如今，QRcode支付在大陸應用廣泛，深刻影響到市民生活的方方面面。據公開數據顯示，2016年大陸移動支付的市場規模就已達5.5兆美元，而美國移動支付規模為1120億美元。

▼2018大陸出境游客使用移動支付的交易額佔總交易額的32%，首次超過現金支付。（圖／視覺中國）

▲▼微信支付 。（圖／CFP）

QR Code的前世今生

最早的條形碼誕生於1949年，由美國人諾曼·伍德蘭（Norman Joseph Woodland）和伯納德·西爾弗（Bernard Silver）申請用於食品自動辨識領域。在1974年，美國俄亥俄州特洛伊城的一個超市，賣出了世界上第一個印有條碼的商品——箭牌口香糖，這個商品目前還收藏在美國的國家博物館裡。

條形碼隨後在上世紀7、80年代迅速普及，大型零售商也在引進掃描儀，通過它可以支持客戶數據庫和會員卡，其中，最典型的代表就是沃爾瑪（Walmart）。沃爾瑪通過跟蹤和自動化庫存，可以實時交貨更有吸引力，並降低了各種產品的成本。

現在，條碼每天都會被掃碼80億次。在中國大陸，面向物流、零售的整個鏈條，條碼每年能夠節省3000億元人民幣的成本。

QR Code就是條形碼的「升級版」， 相當於把很多條形碼一層層疊加起來，在水平和垂直兩個方向上都可以存放信息，因此具有比條碼更多的信息容量。QR Code裡面有219個字符，但圖標很小，實現了在相對小的面積裡，存放更多信息的目標。

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關鍵字：QRcode,二維碼,移動支付,支付寶,條碼,微信支付

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