模擬「南北韓非軍事區」低溫！　美軍登海拔2400公尺雪山軍演

▲ 訓練基地的緯度與南北韓非武裝地帶（北緯38度線）相同，氣候也十分相似。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國海軍陸戰隊本月初在加州的雪山進行軍事演習，做好在寒冷環境下作戰的準備。《美聯社》指出，經過17年來在中東沙漠地區對抗塔利班（Taliban）和基地（al-Qaida）組織，美軍如今聚焦於對抗緯度較高國家的潛在敵軍，包括俄國和中國等強權，及難以預測的北韓。

▲▼ 這座雪山位於加州布里奇波特（Bridgeport），海拔近2400公尺。（圖／達志影像／美聯社）



負責訓練和教育的少將馬倫（William F. Mullen）表示，訓練基地的緯度與南北韓非武裝地帶（北緯38度線）相同，氣候也十分相似。他指出，「我們過去不用面對這些事情，只聚焦在伊拉克和阿富汗的戰爭」，「我們真正要做的是讓他們警醒、讓他們接觸一直以來不太需要留意的事。」

據《每日郵報》報導，這座雪山位於加州布里奇波特（Bridgeport），海拔近2400公尺，軍人在空氣稀薄、積雪深厚的營區訓練，預備抵抗「更高效能和高科技」的敵人。有別於過去10年，敵軍如今可利用無人機、精密的電子和網路武器等，來追蹤位置、干擾訊號、殺死敵人。

▼美軍聚焦於對抗緯度較高國家的潛在敵軍。（圖／達志影像／美聯社）

