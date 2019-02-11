HTC VR電影《幕後》《Gloomy Eyes》　入圍美國西南偏南電影節

▲HTC VR電影《幕後》導演趙德胤、女主角吳可熙。（圖／HTC VIVE提供）

記者姚惠茹／台北報導



HTC VIVE新春報喜，宣布由趙德胤導演執導的《幕後》，以及HTC VIVE與法國Atlas V出品製作的VR動畫電影《Gloomy Eyes》雙雙入圍2019 SXSW西南偏南電影節虛擬電影(Virtual Cinema)單元，其中《幕後》更是一次入圍三個競賽項目。

HTC VIVE致力積累原創VR電影內容，2017年HTC虛擬實境內容中心推出全球首部VR電影《家在蘭若寺》即入圍威尼斯影展，隨後2018年再與台北金馬影展執委會合作，在侯孝賢、廖慶松雙監製下，集結李中、邱陽、陳勝吉、曾威量、趙德胤5名華語金獎導演，共同推出由5部VR作品組成的《5x1》長片，其中由趙德胤導演執導的《幕後》，一舉入圍西南偏南電影節虛擬電影單元的三大競賽項目，年前發佈的《Gloomy Eyes》VR動畫電影繼入選日舞影展後，又再度入圍西南偏南電影節，顯示HTC VIVE原創作品在VR電影領域的領導地位。

▲HTC VIVE x金馬執委會聯合製作《幕後》入圍2019西南偏南電影節。（圖／HTC VIVE提供）

《幕後》一次入圍三個競賽項目包括「最佳360影片（best 360 video）」、「最佳沉浸式體驗敘事（best use of storytelling in immersive）」、「最佳沉浸式體驗美術（best use of immersive arts）」。

導演趙德胤表示，在製作《幕後》的過程中滿是挫敗感，想來還心有餘悸，感覺再也不敢拍VR了，如今受到專業影展的肯定和鼓勵，又點燃了一點點信心和勇氣，希望下次能再挑戰VR創作，越挫越勇。

▲HTC VR電影《幕後》女主角吳可熙。（圖／HTC VIVE提供）

《幕後》的女主角吳可熙則感性地說，恭喜導演，也很感謝所有工作人員的齊心付出，他們也都是這部短片的演員，這是個非常挑戰的VR拍攝經驗，因為所有的東西都必須非常自然，很像真的紀錄片，但其實它是「偽紀錄片」並表示，非常期待美國觀眾朋友的觀後感，最重要的則是「一天內一共吃了「300多顆」的水餃，現在都值得了。」

西南偏南以最大音樂節聞名全球，如今已是集結音樂、電影、科技互動媒體的創意盛會，許多電影大片例如《一級玩家》、《星際大戰》、HBO頭號熱門影集《西方極樂園》等均曾選擇在西南偏南首映，Google更曾在此大量展示先進智能家電、Twitter因在現場即時呈現動態而發跡。

電影節與CES的商務展示不同，西南偏南的參與族群多為早期消費者，顯示其在創新內容、科技藝術與未來市場趨勢的指標性，今年西南偏南電影節主辦人珍妮特皮爾森（Janet Pierson）表示，大會尋找的是各種層次的多元作品，希望激發觀眾的想像力。

▲HTC與法國Atlas V出品製作的VR動畫《Gloomy Eyes》入圍西南偏南電影節。（圖／HTC VIVE提供）