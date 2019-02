HTC VR電影《幕後》《Gloomy Eyes》　入圍美國西南偏南電影節

▲HTC VR電影《幕後》導演趙德胤、女主角吳可熙。(圖/HTC VIVE提供)

記者姚惠茹/台北報導



HTC VIVE新春報喜,宣布由趙德胤導演執導的《幕後》,以及HTC VIVE與法國Atlas V出品製作的VR動畫電影《Gloomy Eyes》雙雙入圍2019 SXSW西南偏南電影節虛擬電影(Virtual Cinema)單元,其中《幕後》更是一次入圍三個競賽項目。

HTC VIVE致力積累原創VR電影內容,2017年HTC虛擬實境內容中心推出全球首部VR電影《家在蘭若寺》即入圍威尼斯影展,隨後2018年再與台北金馬影展執委會合作,在侯孝賢、廖慶松雙監製下,集結李中、邱陽、陳勝吉、曾威量、趙德胤5名華語金獎導演,共同推出由5部VR作品組成的《5x1》長片,其中由趙德胤導演執導的《幕後》,一舉入圍西南偏南電影節虛擬電影單元的三大競賽項目,年前發佈的《Gloomy Eyes》VR動畫電影繼入選日舞影展後,又再度入圍西南偏南電影節,顯示HTC VIVE原創作品在VR電影領域的領導地位。

▲HTC VIVE x金馬執委會聯合製作《幕後》入圍2019西南偏南電影節。(圖/HTC VIVE提供)

《幕後》一次入圍三個競賽項目包括「最佳360影片(best 360 video)」、「最佳沉浸式體驗敘事(best use of storytelling in immersive)」、「最佳沉浸式體驗美術(best use of immersive arts)」。

導演趙德胤表示,在製作《幕後》的過程中滿是挫敗感,想來還心有餘悸,感覺再也不敢拍VR了,如今受到專業影展的肯定和鼓勵,又點燃了一點點信心和勇氣,希望下次能再挑戰VR創作,越挫越勇。

▲HTC VR電影《幕後》女主角吳可熙。(圖/HTC VIVE提供)

《幕後》的女主角吳可熙則感性地說,恭喜導演,也很感謝所有工作人員的齊心付出,他們也都是這部短片的演員,這是個非常挑戰的VR拍攝經驗,因為所有的東西都必須非常自然,很像真的紀錄片,但其實它是「偽紀錄片」並表示,非常期待美國觀眾朋友的觀後感,最重要的則是「一天內一共吃了「300多顆」的水餃,現在都值得了。」

西南偏南以最大音樂節聞名全球,如今已是集結音樂、電影、科技互動媒體的創意盛會,許多電影大片例如《一級玩家》、《星際大戰》、HBO頭號熱門影集《西方極樂園》等均曾選擇在西南偏南首映,Google更曾在此大量展示先進智能家電、Twitter因在現場即時呈現動態而發跡。

電影節與CES的商務展示不同,西南偏南的參與族群多為早期消費者,顯示其在創新內容、科技藝術與未來市場趨勢的指標性,今年西南偏南電影節主辦人珍妮特皮爾森(Janet Pierson)表示,大會尋找的是各種層次的多元作品,希望激發觀眾的想像力。

▲HTC與法國Atlas V出品製作的VR動畫《Gloomy Eyes》入圍西南偏南電影節。(圖/HTC VIVE提供)