HTC VIVE再攜巴塞爾藝術展　首展最新VR藝術作品《登月》

▲HTC VIVE首展最新VR藝術作品To the Moon《登月》。(圖/HTC提供/下同)

記者姚惠茹/台北報導

宏達電宣布HTC VIVE再度成為藝術界年度盛會Art Basel巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境夥伴,並將首度在亞洲展出葛萊美音樂獎得主Laurie Anderson和台灣新媒體藝術家黃心健共同創作的VR藝術作品To the Moon《登月》。

Art Basel巴塞爾藝術展香港展會從2019年3月29日至31日,位於香港會議展覽中心Level 3 Concourse的HTC VIVE展間登場,由葛萊美音樂獎得主Laurie Anderson和台灣新媒體藝術家黃心健,展出20年來,共同創作類型廣泛的多媒體藝術作品,其中To the Moon《登月》則是至今最波瀾壯闊的作品之一,帶領觀眾進入外太空,探索栩栩如生的虛擬實境月球。





啟發自Anderson成為首位美國太空總署NASA的駐村藝術家的經驗,兩位藝術家創作出To the Moon《登月》,以紀念2018年為人類登陸月球50週年,而HTC VIVE長期致力於藝術領域的數位創新,創立VIVE Arts就是一項透過最新科技的運用改變藝術及文化體驗方式的全球計劃。



15分鐘的虛擬實境作品中,觀眾將會化身為太空人,在低重力的外太空漫步飛行,黃心健藉由法國童話《小王子》的靈感創造出作品中星球的圖像,而Anderson在1989年獲葛萊美獎提名專輯Strange Angels中的歌曲Ramon歌詞「We don’t know where we come from, we don’t know what we are」,則是作品的核心冥想之一。





To the Moon《登月》讓體驗者能在月球表面飛行並在山區迷航,試圖從外太空的這個制高點為觀眾提供一個新的歷史視角,由星座聚集在一起形成閃爍的圖像和文字,描繪出人類歷史進程中所消逝的概念和物種,體驗者將發現自己迷失在外太空的環境中,並從中思考人類對地球的影響。



Laurie Anderson表示,這個作品融合了許多元素,包括肢體動作、語言、音樂等,其中最重要的是,能夠使人消失遁入某處。



黃心健表示,這個VR作品,讓體驗者可以從政治到文學等多種角度及觀點觀賞作品,透過VR,便可實際化身為登陸月球的太空人。



Vive Arts總監張忠為表示,非常榮幸首度為亞洲觀眾帶來這件沉浸式藝術作品,並連續第二年成為巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境合作夥伴,To the Moon《登月》是一件極具開創性的藝術品,透過新科技,完美詮釋藝術家所傳達出的創意呈現,透過VR創造全新的敘事手法,期望以此激發觀眾之共鳴。