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HTC VIVE再攜巴塞爾藝術展　首展最新VR藝術作品《登月》

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▲HTC VIVE再攜巴塞爾藝術展　首展最新VR藝術作品《登月》。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE首展最新VR藝術作品To the Moon《登月》。（圖／HTC提供／下同）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電宣布HTC VIVE再度成為藝術界年度盛會Art Basel巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境夥伴，並將首度在亞洲展出葛萊美音樂獎得主Laurie Anderson和台灣新媒體藝術家黃心健共同創作的VR藝術作品To the Moon《登月》。

Art Basel巴塞爾藝術展香港展會從2019年3月29日至31日，位於香港會議展覽中心Level 3 Concourse的HTC VIVE展間登場，由葛萊美音樂獎得主Laurie Anderson和台灣新媒體藝術家黃心健，展出20年來，共同創作類型廣泛的多媒體藝術作品，其中To the Moon《登月》則是至今最波瀾壯闊的作品之一，帶領觀眾進入外太空，探索栩栩如生的虛擬實境月球。

▲HTC VIVE再攜巴塞爾藝術展　首展最新VR藝術作品《登月》。（圖／HTC提供）
 
啟發自Anderson成為首位美國太空總署NASA的駐村藝術家的經驗，兩位藝術家創作出To the Moon《登月》，以紀念2018年為人類登陸月球50週年，而HTC VIVE長期致力於藝術領域的數位創新，創立VIVE Arts就是一項透過最新科技的運用改變藝術及文化體驗方式的全球計劃。
 
15分鐘的虛擬實境作品中，觀眾將會化身為太空人，在低重力的外太空漫步飛行，黃心健藉由法國童話《小王子》的靈感創造出作品中星球的圖像，而Anderson在1989年獲葛萊美獎提名專輯Strange Angels中的歌曲Ramon歌詞「We don’t know where we come from, we don’t know what we are」，則是作品的核心冥想之一。

▲HTC VIVE再攜巴塞爾藝術展　首展最新VR藝術作品《登月》。（圖／HTC提供）
 
To the Moon《登月》讓體驗者能在月球表面飛行並在山區迷航，試圖從外太空的這個制高點為觀眾提供一個新的歷史視角，由星座聚集在一起形成閃爍的圖像和文字，描繪出人類歷史進程中所消逝的概念和物種，體驗者將發現自己迷失在外太空的環境中，並從中思考人類對地球的影響。
 
 Laurie Anderson表示，這個作品融合了許多元素，包括肢體動作、語言、音樂等，其中最重要的是，能夠使人消失遁入某處。
 
黃心健表示，這個VR作品，讓體驗者可以從政治到文學等多種角度及觀點觀賞作品，透過VR，便可實際化身為登陸月球的太空人。
 
Vive Arts總監張忠為表示，非常榮幸首度為亞洲觀眾帶來這件沉浸式藝術作品，並連續第二年成為巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境合作夥伴，To the Moon《登月》是一件極具開創性的藝術品，透過新科技，完美詮釋藝術家所傳達出的創意呈現，透過VR創造全新的敘事手法，期望以此激發觀眾之共鳴。

▲HTC VIVE再攜巴塞爾藝術展　首展最新VR藝術作品《登月》。（圖／HTC提供）

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關鍵字：宏達電,HTC VIVE,巴塞爾藝術展,VR,《登月》,黃心健

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