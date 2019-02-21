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免費訊息數設上限　LINE@官方帳號2.0新方案變相漲價

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▲想進LINE工作看過來，台灣駭客年會招募資安團隊。（圖／翻攝LINE官網）

▲LINE@生活圈稍早在官方部落格發布新方案。（圖／翻攝LINE官網）

科技中心／綜合報導

LINE@生活圈稍早在官方部落格發布新方案，雖然新方案將好友人數限制完全取消，但過去入門方案以上就無上限的訊息數，在新方案中卻設定了上限，對LINE@大戶來說，等於是大幅漲價。

據LINE@生活圈在官方部落格上發布訊息，LINE官方帳號2.0計畫自4月18日起，將「LINE@生活圈」、「LINE官方帳號」、「LINE Business Connect」及「LINE Customer Connect」等產品進行服務及功能整合，並將名稱取為「LINE官方帳號」。在新計畫中，取消了過去好友數量8萬的限制並降低方案門檻及功能限制，所有使用者皆可從0元起經營自己的帳號。

▲▼LINE@官方帳號2.0。（圖／取自LINE@生活圈稍早在官方部落格）

▲新的收費方案分為低用量、中用量和高用量3種。（圖／取自LINE@生活圈官方部落格，下同）

不過與此同時，LINE官方帳號也推出了新的收費方案，將過去免費版、入門版、進階版等7種分類方式換成低用量、中用量和高用量3種，並設立了免費訊息數的上限。舉例來說，使用免費的低用量方案，免費訊息數則僅有500則，這意味著若該帳戶擁有500個好友，一個月便只能發一則訊息。

▲▼LINE@官方帳號2.0。（圖／取自LINE@生活圈稍早在官方部落格）

▲加價購試算。

新方案的中用量月費800元，與現有方案入門版798元沒差多少，但新方案卻設立4000則免費訊息數上限，若該帳戶好友數超過4000人，則需補差價才能發送訊息，訊息以單則計費。以好友數10000人舉例，除了800元的月費，必須再付1200元才能發出一則訊息，再多發一則便須再多付2000元。月費4000元的高用量方案，免費訊息數僅有2.5萬則，對大戶來說費用將會暴增。

▲▼LINE@官方帳號2.0。（圖／取自LINE@生活圈稍早在官方部落格）

▲新方案訊息加購採彈性收費模式。

在加購訊息方面，採取彈性收費模式，雖然對大型企業或許相對划算，但對中小型企業或個人品牌來說則是一筆不小的負擔因此除非願意花大錢獲得大量觸及，不然就得更精準的將好友分類。據LINE@生活圈的說法，彈性收費可讓帳戶主隨著品牌經營以及消費者的淡旺季，更彈性地安排當月的行銷預算，依需求選擇合適的方案，讓每一分錢花在刀口上。

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關鍵字：LINE@生活圈, LINE@,LINE,漲價,官方帳號2.0

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