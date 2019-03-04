郭家肉粽太紅引國稅局「愛心輔導」　8/1開發票「漲價勢在必行」

記者洪正達／高雄報導

昔日政治色彩鮮明的「郭家肉粽」店老闆，曾因「挺邁」惹出不少風波，最近甚至有民眾向國稅局檢局店家未開發票，郭家肉粽店老闆郭明坤無奈表示，2018年國稅局就曾找上他們進行輔導，跟所謂「政治」因素沒有關聯，日後如開發票後，店內售價也因稅收勢必進行調漲，至於發票什麼時候開始開立，國稅局則回覆「8月1日」。

▲郭家肉粽是鹽埕區老店，不過卻因老闆的政治立場惹出不少風波。（圖／記者洪正達攝）



▲郭明坤表示，開發票是必經的過程，不過售價也會因此調漲。（圖／記者洪正達攝）

郭明坤坦言，開發票是既定的程序，國稅局也已經多次進行輔導，謝謝社會各界這麼看得起他，郭家肉粽也計畫在年中開立發票，在此之前對開發票一事根本毫無認識，綜所稅、營業稅以及找會計師等等事宜都是最近才開始學，郭家肉粽從一間路邊的小攤販一直到現在店內，他一直抱著學習的心態賣肉粽．至於日後因開發票成本墊高後，單品售價也勢必調漲，但會漲多少，目前還在評估中。

國稅局鹽埕稽徵所主任董景德表示，輔導店家開發票本來就是國稅局的職責，郭家肉粽因已達一定的營業規模，所以也列在輔導對象之中，且從2018年就已進行多次，國稅局基於「愛心辦稅」的基礎下，其實不只是郭家肉粽，其他像「興隆居」、「鴨肉珍」都是目前積極輔導的對象之一，不過對外界所追問對郭家肉粽是否有「政治考量」，董景德則說「完全沒有」。

▲國稅局鹽埕所主任董景德說，不只郭家肉粽，興隆居、鴨肉珍都是他們的輔導對象。（圖／記者洪正達攝）