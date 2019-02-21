川金會前夕熱線安倍！川普承諾：會向金正恩轉達日本看法

▲美國總統川普20日與安倍晉三進行熱線通話。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合外電報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩即將於27日、28日在越南河內舉辦川金二會，而川普與日本首相安倍晉三也在20日晚間舉行熱線通話，雙方對於朝鮮半島無核化議題進行了緊密的溝通，而安倍也向川普傳達有關日本人遭北韓綁架事件的想法，希望能盡早解決相關問題，川普承諾會將安倍的立場親自轉達給金正恩。

根據《日本放送協會》報導，安倍晉三21日在眾議院預算委員會中證實，20日晚間已經和川普進行熱線通話，雙方針對北韓無核化與日人遭綁議題進行深度的意見交流，以早日解決相關議題。安倍表示，「在熱線通話中，我確切的向川普總統表達我對解決綁架事件的看法，希望他能夠替我向金正恩委員長轉達。我會緊擁被害者家屬多年來的思念，把握一切機會，果斷行動。」

另外，對於北韓核武問題，安倍則在電話中表示，日本堅持原有立場，要求北韓必須達成「完整、可驗證且不可逆的無核化」，除了核武外，日本更向美國強調，必須要求北韓廢除包含生化武器在內的大量毀滅性武器。安倍也稱，川金二會結束後，他會再度通過熱線聽取有關美朝高峰會的討論結果，「期待此次高峰會能夠有助於北韓核武、導彈以及綁架問題盡快解決，以促成東亞的和平與穩定。」

事實上，川普20日在白宮橢圓形辦公室受訪時曾表示，「北韓是否願意棄核」至今仍是個問題，但金正恩希望自己「有所作為」。川普也提到，「我希望我能夠解除美國對北韓的制裁。但為了做到這一點，我們必須做一些對雙方有意義的事情。就算事情有了進展，我也不會感到驚訝。我們已經取得了很大的進步。」