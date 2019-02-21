國民黨輸掉2020會被滅掉　蔡正元曝「救黨手冊」

▲國民黨2020總統初選喬不定，圖為黨中央新春團拜，左起為吳敦義、馬英九、朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨九合一大選後氣勢重振，黨內群雄並起搶占2020，各太陽至今仍為初選方式爭論不休。前立委蔡正元指出，如果藍營再輸掉總統大位，就會被民進黨滅掉，因此提供「救黨手冊」，呼籲黨員行動。

蔡正元公布救黨4步驟，首先，如果黨主席和中常委胡搞初選規則硬要提名贏不了台北市長柯文哲的人，就要趕緊圍攻黨中央；第二，如果有立委、市議員硬要塞贏不了柯文哲的人，記得要把這些廢物拉下台；第三，國民黨有個壞傳統，黨主席習慣私心自用，提名一些奇怪動物，當不分區立委，記得拒投政黨票給國民黨；最後，國民黨政權敗在反核、反中和反軍公教的勢力，如果國民黨再提名一些反核、反中、反軍公教的人物選總統、副總統、立委，記得圍攻黨中央之外，還要用選票制裁這些人物。

國民黨誓言重返執政，面對2020總統大選，成功翻轉高雄的市長韓國瑜是否披上藍營戰袍備受關注。根據《ETtoday新聞雲》民調，若韓國瑜挑戰大位，對上欲爭取連任的總統蔡英文及人氣正旺的台北市長柯文哲，將領先2人至少7.4%；就算民進黨改派前行政院長賴清德參戰，仍難敵韓流。

《ETtoday新聞雲》民調指出，若民進黨仍由蔡英文競選連任，分別對上韓國瑜及柯文哲，支持度為19.7%、38.0%、30.6%，韓國瑜將領先2人至少7.4%；若民進黨是由賴清德出馬，分別對上韓國瑜及柯文哲，支持度為20.7%、37.3%、30.9%，韓國瑜將領先2人至少6.4%

對於韓國瑜民調高人氣，未來是否徵召參選2020總統，國民黨主席吳敦義20日接受廣播專訪時表示「完全開放」，任何一個合格黨員都有機會，「國民黨也曾經用徵召的方式啊」，6月就會產生總統候選人。