候友宜力挺參選立委！宋瑋莉：積極爭取警察人員比照軍職制度

▲候友宜力挺宋瑋莉參選立委，為立院注入透明力量。（圖／記者攝，下同）

政治中心／綜合報導

基隆市議員宋瑋莉20日參加「全國警察參選107年地方公職當選人團結餐會」活動，新北市長候友宜會中表態力挺參選下屆立法委員，進立法院為國家、地方以及基層警務人員謀求更多福利。宋瑋莉表示將全力推動警察人員比照軍職制度，為警務人員建構公平的退撫機制，同時減輕財務吃緊的地方政府負擔。

去年底地方公職人員選舉中，全國共有108位退警順利當選，包括新北市長候友宜以及各縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮村民代表、村里長等。候友宜與退警總會總會長耿繼文肯定宋瑋莉任內的表現，為基隆市議會注入一股透明力量並帶來顯著的進步與改變，期望她帶進立法院，成為國家向前邁進、強而有力的堅實力量。候友宜表示，「只要是公教人員的親屬都會力挺」、「宋瑋莉只要出來參選，我一定會親自站台全力輔選」。

宋瑋莉指出，依現行制度各縣市政府警察局相關人事經費，都是由地方政府編列預算支應，對於財務吃緊的地方政府而言是相當沈重的負擔，另一方面警察人員站在第一線執勤維護社會治安，屬於高危險性、工作時間長的職業類別，退撫制度卻跟一般公教人員相同，明顯對於警察人員來說相當不公平，因此將積極爭取警察人員比照軍職制度，還給警察人員一個公平、合理的對待。