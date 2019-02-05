▲干擾素治療C肝患者患憂鬱，改服健保口服新藥變健康。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣47歲游姓男子罹患C型肝炎，接受干擾素治療之後，竟產生憂鬱、易怒等思覺失調症狀，他不敢再治療，結果肝炎繼續惡化，導致越來越倦怠，無法上班，最近到醫院就診，改服用健保給付的新型藥物，現在已驗不到C肝病毒。

游姓男子在建築工地做事，一個多月前全身不舒服、疲倦到搬不動建材，幾乎不能工作，只好請假到宏仁醫院診治，經抽血檢驗驗出肝功能指數130（正常指數40以下），病毒量每毫升2000萬個國際單位（健康者沒C肝病毒），而且有肝硬化現象，必須立刻治療。

游男告訴江明師，他自知得到C型肝炎，兩年前曾接受干擾素治療，情緒莫明不穩定，容易亂發脾氣或情緒低落，常噁心、腹瀉，晚上睡不著，經醫師診斷竟是思覺失調症，游男治療C肝卻併發多種副作用，既擔心又害怕，不敢再接受干擾素治療，肝病能拖就拖。

江明師說明健保給付C肝全口服新藥，跟以前的藥物不同，游男願意嘗試新藥，服用一個多月，肝功能指數回到正常值，血液驗不到C肝病毒，肝病顯著改善，最讓游男高興的是沒引發腹瀉等副作用，更沒思覺失調症狀，逐漸恢復體力，可以回到工地上班。

江明師表示，C肝的感染途徑主要是經由接觸血液，包括輸血或濫用注射藥物，還有其它感染途徑，例如使用被C肝病毒汙染的針具、刮鬍刀或牙刷，此外，還有部份是原因不明的感染，診斷方式是靠抽血檢查、C型肝炎病毒抗體、C型肝炎病毒量、組織病理學檢查及腹部超音波檢查、電腦斷層掃描、核磁共振攝影術等影像學檢查。