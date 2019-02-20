否認6月解決大巨蛋　柯文哲：當歷史共業一邊罵一邊解決

記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋延宕多年，如今台北市長柯文哲順利連任後態度丕變，從卡蛋轉成蓋蛋，私下積極運作大巨蛋再合法範圍內復工，傳出在農曆年前密訪有意承接大巨蛋的本土企業主，明確表態6月解決大巨蛋續建爭議，為的就是要搬開總統路上的絆腳石。對此，柯文哲受訪表示，沒有設定時程，「真的有設時間表我去年要選市長的時候就把它解決掉」，就把大巨蛋當作歷史共業，一邊罵一邊縫。

柯文哲20日下午出席無店面零售商業同業公會會員大會，並發表演講。會前受訪時被問到大巨蛋一事，柯文哲說，「我們是沒有設定時程」，大巨蛋還是要達到合法、安全、合理，不必特別去設時間表，「真的有設時間表我去年要選市長的時候就把它解決掉，我倒覺得這樣，安全還是不能忽視，就按程序走。」

「大巨蛋是這樣，我現在態度是把它當作歷史共業，就好像以前在台大當醫生，有時候那車禍病人送進來撞得亂七八糟的，我們也是一邊罵一邊縫。」柯文哲說，問題是罵也沒有用，病人就是撞成這個樣子，所以做醫生的角度就是善後，大巨蛋很多設計上實在太困難，「剛講過，主球場高度是在地面下10.5公尺，這整個疏散就變很困難，跟小巨蛋或著是和平籃球館就是在平面，所以疏散很容易，主球場在地面下10.5公尺，等於逃生是往上爬3樓逃出去。」

柯文哲說，那逃生設計非常困難，當時蓋太滿了，所以如果我要在基地內解決就很卡，很困難，所以如果北邊的台北機廠、南邊的國父紀念館願意讓一些空地做更好的疏散設計，那很好；另外，大巨蛋如果人很多，那當然很困難，所以如果願意從商場變商辦，商辦人數當然大幅減少，所以商場變商辦那存留人數大幅下降，整個公安的壓力就下降很多。

柯文哲說，所以結論是這樣，我後來知道大巨蛋很多解套還是要中央幫忙，所以我在跟小英總統見面的時候，就明著講這需要妳幫忙，後來小英總統也指定張景森當窗口，在未來時間北市府還是會積極跟張景森聯絡，另外也是遠雄要出來，跟旁邊有關的文化部其他有關連部會出來，「還是一樣，它需要解決，坦白講，我的態度還是這樣，一邊罵一邊縫，它就是很困難，但我們還是要想辦法解決，就這樣。」

▲台北市長柯文哲出席無店面公會會員大會。（圖／記者林敬旻攝）