「金正恩打貪」肅清50至70高官　沒收數百萬美元填國庫外匯缺口

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩近來積極修復與南韓、美國間的外交關係，而《華爾街日報》（WSJ）19日報導，金正恩2018年年底起開始打貪，除了沒收他們的財產，填補國庫，也驅逐、監禁或處決反對他與南韓及美國對話的官員，對象多達50至70人，以整肅政治情勢。

WSJ援引脫北者組成的智庫「北韓戰略中心」（North Korea Strategy Center

，簡稱NKSC）報告指出，金正恩肅清了50至70名菁英階層人士，同時沒收他們的所有財產。

NKSC訪問20名前任及現任北韓高官後發現，此次肅清行動以貪污致富的高層官員為主要對象，也包括反對改善南北韓關係、與美國協商的鷹派份子。根據該份報告，此次肅清自2018年年底展開，目標為倚仗權勢致富者持有的外匯，至今已經沒收數百萬美元。

美國安保專家及南韓前情報員則向WSJ表示，在面臨國際性的經濟制裁之際，金正恩標榜「反貪腐」的肅清行動是為了壓制反對派聲浪，強化政權。

分析指出，受到經濟制裁限制，北韓被出口及國際金融圈排除在外，無法透過傳統管道賺取外匯，只好透過肅清及沒收資產，填補財政漏洞。前南韓國家情報院室長金正峰（音譯）也表示，近來許多肅清案例都與錢有關。

格外引人注目的是，就連前領導人金正日都不敢出手的護衛司令部，金正恩也毫不手軟。據悉，護衛司令部多名高官2018年年底因涉嫌收受數萬美元的非法資金被肅清。

護衛司令部的貪污醜聞爆發後，金正恩1月便在新年演說中強調「與貪污的戰爭」。且根據NKSC數據，自2011年掌權後，金正恩已經整肅多達400多人。

北韓問題專家表示，金正恩打貪並非政權面臨危機的證據，他的權力依然穩固；但在持續性的經濟制裁之下，平壤當局目前的確急需外匯。