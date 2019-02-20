日本「奈良鹿」攻擊事件5年成長4倍　陸客傷者最多！

▲遊客與奈良鹿。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

據日本《共同社》報導，日本奈良縣地方政府最新調查的數據顯示，從2018年4月到2019年1月底期間，被當地代表動物「奈良鹿」攻擊而受傷的事件達到209起，與5年前相比增加了4倍多，創歷史新高。此外，在受害者中超過8成是外國人，其中又以大陸遊客最多。

奈良公園裡隨處可見大大小小的鹿，遊客能親近野生的鹿，成為很特別的賣點。據分析數據顯示，主要原因是遊客要給給鹿餵仙餅時拍照，導致焦急難耐的鹿產生了攻擊性。當地從2013年起開始統計被鹿咬傷等情況，當年共發生50起。最新統計的209人，其中有45名日本人及外國遊客164人。

▲ 奈良鹿。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

此外，截至1月底的統計顯示，受傷者中大多數為輕傷，但有8人被鹿撞到腰部或其他部位骨折送醫。根據統計，過去8年間只有10人重傷，相比1年就有8人重傷，數字增長迅猛。奈良公園辦公室負責人表示，「在受傷的外國遊客中，中國人受傷的佔比較高，我覺得這也跟遊客的基數有關係，不能一概而論說外國遊客不注意禮儀」。

▲奈良鹿攻擊數據。（圖／翻攝英國那些市兒微信公號）

對此，奈良縣政府2018年4月已在公園及周邊的仙餅店設置了告示牌，用英中日三種語言寫上給鹿餵仙餅時的注意事項。2018年12月，該縣主導設立的民間團體「奈良公園鹿諮詢室」在巡邏時採用了外語翻譯機，提醒外國遊客注意。

奈良公園發言人吉村明真表示，「奈良鹿乍看似乎很溫順，但它們是野生的鹿，所以有時會有攻擊行為。鹿和人能相互接觸這一點是奈良的好處，為了能讓人們『還想再來奈良』，此後將努力減少這類問題」。