李登輝當面勸進柯文哲　「要出來選總統！」

圖文／鏡週刊



台北市長柯文哲12日下午，前往翠山莊拜會前總統李登輝。知情人士透露，李登輝當天一見到登門的柯P，還沒等柯坐定，第一句話就說：「要出來選總統！」

本刊日前直擊柯文哲到翠山莊拜訪李登輝，市府副發言人柯昱安當晚證實，柯文哲下午4時左右拜會李登輝，停留時間約半小時，雙方閒話家常、相談甚歡。知情人士說，兩人談話內容多半圍繞在李登輝的身體情況，雖然因健康因素講話間會有停頓，但見面時李突然繃出這句話，柯愣了一下並沒有回話。

知情人士指出，柯文哲去年8月曾經前往探視李登輝，當時李也曾調侃柯文哲說，他聽到很多年輕人都支持柯文哲選總統。當時柯文哲則笑答「我沒有要選總統啦！」

李登輝對柯文哲這次探視相當開心，稱讚他身為一名政治人物，當市長表現很好，也對柯媽媽十分有印象，更用台語說「有你媽媽在，你沒問題」。

李登輝隨扈透露，因李跌傷的關係，多半不會進行長時間的訪談，但這次拜會中，是李跌傷以來話說最多的一次，但雙方仍相談甚歡。



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