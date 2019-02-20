蔡詩萍1713字「寫給吳敦義的公開信」勸：機關算盡會孤立自己

▲外界推測，吳敦義、朱立倫、韓國瑜、柯文哲、蔡英文5人是目前最有可能參選2020年總統大選的政治人物。（合成圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

政治評論家蔡詩萍先前接受廣播節目專訪，點出如果找女性擔任副手，對國民黨會有加分的效果；19日他則在個人臉書PO出1713字的長文，文章開頭就寫明是「寫給吳敦義的公開信」，內容提到吳正把自己逼向懸崖，「政治人物要大開大闔，政治領袖要贏之有道，黨員不笨，選民不傻，機關算盡，只會孤立自己！」

蔡詩萍以「寫給吳敦義的公開信：別無它途，你只能當一個克服私心的黨主席」為開頭，第一段就指出吳正一步步跨向險境，在國民黨內有心角逐總統提名的人選中，他雖然是資歷最完整的，民調卻不高，這是因為長期以來給人的形象太過好辯，也就是典型的「油滑世故」，現階段最好的作法就是回歸現有的規則範圍，如果硬要另闢蹊徑，反而會被貼上標籤。

「吳敦義主席要證明的不是自己沒私心，而是要證明自己是一位『黨主席』！」蔡詩萍提到，每一位想爭取總統提名的人都有私心，既然如此，就得爭取對自己有利的遊戲規則，目前初選的上策是全民調，中策為七三制，最糟糕的則是全黨員投票，如果採取最後一種，到時必然會出現弊端，反而讓選民看到搖頭，「政治人物要大開大闔，政治領袖要贏之有道，黨員不笨，選民不傻，機關算盡，只會孤立自己！民調低，不可恥。選舉輸，可以格調高。最怕的是，算到最後，什麼都落空！」

▲蔡詩萍建議吳敦義回歸現有的規則範圍，不要另闢蹊徑。（圖／記者徐政璿攝）

至於民進黨方面，蔡詩萍11日接受廣播節目專訪時曾提出分析，認為綠營如果確定由總統蔡英文競選連任，接下來就是要考慮副手人選，蔡目前情勢穩固，是否繼續搭檔副總統陳建仁或另選副手，其中牽涉到2024年總統選舉的新布局，「如果我是蔡英文，對前行政院長賴清德有所芥蒂，那麼可以找年輕人，比如行政院副院長陳其邁，培養有未來性的年輕人。」

而蔡詩萍也在節目中點出，國民黨如果是找女性擔任副手，在某種程度上可以達成號召女性選名的功效，因為他們長期被部分族群批評為外來政權，先前選舉搭配副手大多都有功能性考量，比如前總統馬英九找蕭萬長搭檔，就是希望他作為財經的象徵。