熊讚合體黃瀞瑩　西門町搖元宵邀民眾逛燈節

▲黃瀞瑩與熊讚合體「搖元宵」。（圖／北市觀傳局提供）

記者陳家祥／台北報導

台北燈節16日開幕當天吸引30萬人次觀賞，而19日為元宵節，為了行銷台北燈節，北市府副發言人黃瀞瑩與吉祥物熊讚下午特別來到西門町商圈店家「搖元宵」。黃瀞瑩受訪說，今年台北燈節在西門町舉辦，北市府都有跟在地商家合作，歡迎大家來燈節玩。

黃瀞瑩表示，搖元宵需要蠻多技巧，雖然師傅只有說「推」、「拉」2個祕訣，可是其實要怎麼讓粉均勻沾在元宵上也是一個很大的秘訣；她笑說，這些體驗都很新鮮，2019台北燈節跟商家合作而有不同的體驗，也覺得蠻好玩的。

黃瀞瑩說，以前當學生補習的時候常來西門町買東西吃東西，學生時代很常待在這附近；她還說，這次台北燈節最喜歡北門燈區，因為北門這區古色古香、有許多歷史建物，百年建築加上光雕投影的結合，呈現豐富意象。

另外，為了吸引民眾踴躍參與2019台北燈節，並順道逛逛附近商圈，今年燈節北市觀傳局首度加入有趣的電子集章活動。只要加入「臺北市政府」官方LINE@，就可以參加活動抽大獎。獎品包括長榮航空機票、HTC手機、大金空氣清淨機、東森購物金等多項大獎，而台北燈節各燈區都有QR Code可供掃描集章。

電子集章的地點共分為三個區域：「燈區集章區」、「好朋友集章區」、「商圈集章區」，每天分別在這3個區域共集滿10個章就可獲得抽獎機會。但請民眾注意，每個區域有規定至少要集到的數量，如「燈區集章區」共有10個點，在這裡要至少集滿4個電子章；「好朋友集章區」共有11個點，在此要至少找到並收集3個電子章的QR Code；「商圈集章區」則是有10個點，在此要集滿3個章，所以3個區域共集滿10個章，即可獲得序號參加抽獎活動。