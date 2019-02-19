助芒果外銷100%成長！藥毒所檢驗室獲韓國認證　通關時間縮短至少5天

▲農委會表示，2018年因實驗室獲韓國認可，外銷成長至746公噸。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

各國農藥殘留標準不同且不定期異動，農委會農業藥物毒物試驗所今（19日）表示，為降低外銷蔬果因不符農藥殘留檢測標準造成的損失，藥毒所去年7月成為我國唯一獲韓國指定的境外認可農藥殘留檢驗實驗室，也就是農民將蔬果銷到韓國時，通關時間可以縮短5至7天。

藥毒所指出，韓國近年成台灣芒果新興市場，去年出口值較前一年增加75.4%，韓國可直接採認藥毒所檢驗報告，確實可為外銷業者節省通關等待檢驗時間，有助於提高藥檢合格率及外銷數量。藥毒所代理所長何明勳表示，但各國農藥殘留標準不同且不定期更動，資訊落差往往造成農民與外銷業者產品不合格風險，以韓國對芒果農藥檢驗標準為例，去年1月韓國僅訂定42種藥劑容許量標準，去年12月底則新增至80種，其中核准使用在芒果的藥劑約增12種，且有3種藥劑殘留標準提高3至10倍。

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▲農委會藥毒所也以紅、黃、綠燈號區隔，彙整國際間作物外銷的用藥基準。（圖／記者許展溢攝）

何明勳表示，台灣芒果在日本、韓國都屬高單價，2017年芒果在韓國遭檢出不合格率增加，外銷量跌剩364公噸，2018年因實驗室獲韓國認可，反而成長至746公噸，出口量增加超過100%，也由於過去曾被要求逐批抽驗，且以前檢驗報告只適用單一國家，但現在日、韓和美國及大陸都通用，農民只要透過實驗室檢驗，就知道蔬果哪個會過或不過，清楚明白適合外銷到哪些國家，報告中都會明確列出，替自己先把關。

何明勳說，若沒事先把關檢驗，就必須透過外銷談判，要求韓國幫忙訂定進口農產品殘留農藥容許量，但整個程序緩不濟急，通常要1、2年以上，甚至長達5、6年，且韓國訂定進口容許量收費一個就約新台幣2百萬元。

▲藥毒所表示，蔬果銷到國外前，進行「自我管理」檢驗，就能了解是否符合外銷標準。（圖／記者許展溢攝）

何明勳進一步說明，進口容許量在國際上申請，依照慣例由農藥廠商不是政府，因此現在先採被承認的實驗室，讓蔬果銷到國外前，進行「自我管理」檢驗，該效率等同於外國檢驗，在第一時間了解是否符合外銷標準，同時克服海關、技術性檢驗關卡，不用再像以前要是被命令檢查，等抽驗結果最快1星期，甚至10、20天都有，蔬果早就爛掉、壞掉。

▲農委會藥毒所指出，日本1月也下修蔬果常用「第滅寧」容許量。（圖／記者許展溢攝）

另外，藥毒所表示，除發展具多國判定功能檢驗報告服務，也以紅、黃、綠燈號區隔，彙整國際間作物外銷的用藥基準，提供快速便捷的資訊比對，民眾只要上網搜尋「外銷用藥」關鍵字，就能迅速查到藥毒所「外銷農產品用藥基準」。除此，日本1月也下修蔬果常用「第滅寧」容許量，芒果及香蕉皆由0.5ppm下修至不得檢出，毛豆、胡蘿蔔及青花菜由0.5ppm下修至0.2ppm，柑橘則由1ppm下修至0.3ppm。