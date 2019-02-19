台東知本自然教育中心　滿10周歲慶祝

▲知本自然教育中心10周年。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東知本自然教育中心訂於21日下午1時辦理10周年活動開幕暨木育教育體驗設施啟用典禮，與民眾一同分享10年的成長喜悅、展望未來目標，並揭開一系列的10週年慶祝活動。

知本自然教育中心願景係依循林務局永續生態森林經營之理念，今年起亦即將開啟木育教育的實踐與推動，為此，知本自然教育中心與向陽薪傳木工坊團隊合作，融合傳統木工技藝和現代設計工藝，建置了多樣化木育教育體驗設施。

自然教育中心包括了木育球池、動物拼圖牆、森林遊戲彈珠檯、七巧板黑板等，希望透過五感體驗、木作玩樂的過程中，喚醒源自人類DNA中與樹木密不可分的自然連結，並深入瞭解林業經營脈絡與文化、學習木作運用於日常生活的知能。

台東林管處表示，啟用典禮當日，除了林務局及各林管處的長官特前來揭幕慶賀，亦邀請了縣內環境教育、木藝產業幕後推手一同共襄盛舉，為知本自然教育中心十週年慶揭開序幕。

知本自然教育中心十年一路走來，始終秉持著「師法自然，快樂學習」的宗旨，推出許多林業推廣、生態關注、生態旅遊、自然保育及環境議題的優質環境教育課程，一路陪伴著東部學子們共同成長，已累積發展近百套課程、3萬3千人次深度優質的環境教育服務量。