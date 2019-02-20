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郝龍斌再砲吳敦義：「堂堂正正直球對決、找出最強候選人」

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▲▼吳敦義、郝龍斌。（合成圖／記者屠惠剛、湯興漢攝）

▲吳敦義、郝龍斌。（合成圖／記者屠惠剛、湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

國民黨針對總統初選機制一直有不同聲音，郝龍斌19日早上受訪表示，國民黨主席吳敦義盼採用「黨員5成、民調5成」，國民黨副主席郝龍斌認為，「賽前改辦法不是明智之舉」，黨中央應應該做「滾動式民調」評估戰力。同日晚間，郝龍斌在臉書也繼續重申滾動式民調，強調國民黨作為全民的政黨，應該堂堂正正地直球對決，才能找出最強的候選人參選。

吳敦義18日拋出「黨員5成、民調5成」，外界質疑降低民調比例是否不妥。對此，吳敦義受訪時指出，此提案「3個禮拜前就委託給智庫」，因為中常委認為「如果黨員不能參與，就不算是國民黨提名的人」，總統提名人也要反映全體黨員的意見。

對於吳敦義近來在接受專訪或訪問時所提及的初選辦法建議，郝龍斌相當不以為然，他表示，大家都抱怨，初選還沒開打，國民黨內攻防的煙硝味已經讓民眾側目，這種內耗對於希望透過革新形象重返執政的國民黨當然很不利。

郝龍斌說，民眾的期望很單純，陳年恩怨是非、論資排輩是國民黨的家務事，大家不關心也沒興趣，大家想看到的是，誰能讓台灣經濟再起、人民賺大錢，人民只關心，誰才是國民黨最能打贏總統選戰的人，能不能快點推出來，因為大家對走火入魔、倒行逆施的民進黨早就不耐煩了。

郝龍斌指出，國民黨的責任，就是儘快找出能贏、能團結所有參選人的候選人，「應該透過一份長時間的滾動式民調，對所有選將作出戰力評估」，而這份名單，應該包括已經宣布有意參選者，或是外界評估有戰力的人選，包括馬英九、韓國瑜都可以納入，再和可能對手做對比式民調，才能了解民意真正依歸。

郝龍斌在臉書上也指出，到時即使真正有民意支持的人意願不高，國民黨三顧茅廬、五顧茅廬也要去請那個人出來參加初選，「沒有框架，放下私心，國民黨才能找出最強候選人！」

他強調，國民黨作為全民的政黨，「應該堂堂正正地直球對決」，必須放下私心，沒有框架，才能找出最強的候選人參選，「持續內耗，只會玩火自焚。」

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關鍵字：郝龍斌,吳敦義,國民黨,總統大選,2020

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