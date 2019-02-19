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Chrome無痕模式不夠「隱形」　Google著手解決

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▲▼ Google Chrome。（圖／達志影像／美聯社）

▲ Google Chrome無痕模式仍可被網頁開發者偵測。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

許多人會使用Chrome的無痕模式瀏覽網頁以避免留下痕跡，但Chrome其實長期存在一個漏洞，就是網頁開發人員可以知道用戶是否使用了無痕模式，進而阻擋用戶進入網頁。而為了解決這項問題，Google開始了程式碼更新計畫。

根據9to5Google報導，由於許多網站通過追蹤和廣告賺錢，特別是針對個人在網絡活動行為下的廣告，Google Chrome的無痕模式可以通過暫時斷開與Google、Facebook和亞馬遜帳戶的連結來幫助用戶獲得隱私感。

雖然許多人會使用無痕視窗瀏覽網站，但不幸的是，網絡開發人員依舊可以確定用戶是否處於無痕模式。FileSystem API是應用程式用於臨時或永久地存儲資料的工具，它可以創建永久資料，而這些資料在離開無痕模式後會被留下來，從而破壞其「隱形」的主要目的，因此處於無痕模式時，此API會完全被禁用

但一些網站，包括像波士頓環球報這樣以收費為主的網點，使用這個技巧來阻止檢測到的無痕模式用戶進入瀏覽網頁，因為用戶無法被追蹤

顯而易見，能夠如此輕鬆地檢測Chrome用戶當前是否隱身，不是Google的意圖。最近由Chromium Gerrit一系列承諾顯示，Google在多年意識到這一點後，終於開始著手解決這個問題。

基本上，當在無痕模式下要求提供資料系統時，Chrome會使用RAM創建一個虛擬文件系統，以便在用戶離開無痕模式後確保完全將其刪除，這是可以輕鬆關閉所有當前檢測Chrome是否隱身的方法

根據9to5Google獲得的內部設計文檔，Google的最終目標是完全刪除FileSystem API，由於其他瀏覽器供應商沒有採用FileSystem API，因此網站似乎只使用它來檢測無痕模式。Google希望通過降低API的整體使用率，達到棄用並刪除它的目的

至於Chrome的無痕檢測預防功能預計何時啟動，負責該項目的開發人員表示，他打算在之後的Chrome 74中使用它。如果這一點正確，用戶將能夠在未來幾天內使用到標誌#enable-filesystem-in-incognito的Chrome Canary版本，讓用戶確實在無痕模式中「隱身」。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：Google,Chrome,無痕,網頁,瀏覽器

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