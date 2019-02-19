被女友拉進350人群組公審！男被罵「傻X」...怒傳她裸照反擊

▲情侶分手如果不能好聚好散，也別傷害對方，否則可能會更慘。（圖／達志／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸餘杭女子小美（化名）因27歲江姓男友提分手，她不願與對方分開，而和男友發生多次爭吵。事後小美越想越生氣，憤而將對話紀錄傳到群組，還把江男拉進300多人群組內「受公審」，不少朋友也都幫忙一起罵江男。結果不滿無故遭辱的江男隨後傳了2張小美裸照到群組作為報復，讓眾人全傻了眼。

據《杭州日報》報導，小美因為不滿江姓男友1月中提出分手，多次與對方爭吵未果。本月6日晚間23時許，2人再次因分手一事吵架，小美便將對話紀錄傳至群組，希望讓353名朋友一起評評理。群組中的朋友心向小美，不斷以「傻X」、「渣男」等詞辱罵江男，小美見狀十分得意，就把江男拉入群組，要他好好看看。

▲▼群組中的對話內容。（圖／翻攝自微博）



江男進入聊天群組後，更受到連番砲火猛攻，氣憤難當下，竟連發2張江男以往幫小美拍的裸照，嚇得所有人在群組內瞬間安靜。正當江男準備發第三張時，小美立刻將他踢出群組，並立刻報警處理此事。警方也於11日在住處逮捕江男。經調查後，江男依法被判行政拘留8日。

網友看到新聞紛紛表示，「群組裡一定一堆人保存圖片」、「千萬別分手，在一起多合適啊」、「300多人的好友群？」、「遇事還是冷靜，否則吃虧的還是自己」、「這種也配有女友？」

▼事後江男被逮，遭判行政拘役8天。（圖／翻攝自微博）

