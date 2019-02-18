李登輝說「啞巴彈」害我情報員被大陸關20年　軍情局將從優補償

▲總統蔡英文先前視察國防部軍情局。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

由於「少康專案」被中共逮補的情報員楊銘中，在中國大陸服刑期滿後，於今年1月23日搭機返國，他也希望能恢復軍職。對此，軍情局表示，由於他在1984年因案判刑禁役，依法律規定不能恢復軍職，但政府會依法從寬、從優照撫。

所謂「少康專案」，係由我軍情局吸收中共解放軍少將劉連昆，於台海導彈危機期間，提供情報，讓國軍得以掌握相關動態，可是時任總統李登輝脫口「啞巴彈」之後，中共全面清查，將他判處死刑，而整個少康專案情報網的相關人員也都被中共逮補。

其中，楊銘中就是擔任劉連昆的「交通（接應、聯絡人員）」，因此一度被判處死刑，不過最後改判20年。

再把時序往回推，楊銘中在1984年原本在前警備總部派駐中正機場，不過犯錯被判刑進入景美軍事監獄，當時已經喪失軍人身份；不過，在獄中認識江南案服刑的軍情局前局長汪希苓與副處長陳虎門，出獄後被介紹到軍情局6處當約聘人員。

在1999年時，劉連昆被中共逮補判處死刑，楊銘中開始撤離，但最後在上海被逮補，2000年時判處死刑，隨後改緩死2年，接著改無期徒刑，最後改為20年徒刑。

不過，外傳楊銘中在中國大陸服刑期間，政府並未關心，在返台之後，訴求恢復上尉軍職，但軍情局以年齡已過服役年限予以否決。對此，軍情局表示，楊銘中服刑近20年期間，軍情局依照《國家情報工作法》及相關規定照撫家屬，每月發給家屬生活補助費用及三節發給慰問金，並提供家屬赴陸探視全額經費。

軍情局表示，在楊銘中服刑的期間，政府充分支援經費，以改善獄中生活及爭取減刑，並獲致減刑5年4個月成效，方能提早獲釋返台。

對於後續撫卹工作上，軍情局表示，均協助安排健康檢查與醫療補助，秉「從寬、從優、從速」辦理補償，包括補償金、資遣費與財損補償等，以照撫楊銘中生活。

至於楊銘中想要恢復軍職身份，軍情局指出，楊銘中於1984年因案判刑禁役，軍情局自1995年方以「聘任三等」運用，從法律規定與運用事實，均無法恢復軍職身分。