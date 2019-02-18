　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李登輝說「啞巴彈」害我情報員被大陸關20年　軍情局將從優補償

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文視察國防部軍情局。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文先前視察國防部軍情局。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

由於「少康專案」被中共逮補的情報員楊銘中，在中國大陸服刑期滿後，於今年1月23日搭機返國，他也希望能恢復軍職。對此，軍情局表示，由於他在1984年因案判刑禁役，依法律規定不能恢復軍職，但政府會依法從寬、從優照撫。

所謂「少康專案」，係由我軍情局吸收中共解放軍少將劉連昆，於台海導彈危機期間，提供情報，讓國軍得以掌握相關動態，可是時任總統李登輝脫口「啞巴彈」之後，中共全面清查，將他判處死刑，而整個少康專案情報網的相關人員也都被中共逮補。

其中，楊銘中就是擔任劉連昆的「交通（接應、聯絡人員）」，因此一度被判處死刑，不過最後改判20年。

再把時序往回推，楊銘中在1984年原本在前警備總部派駐中正機場，不過犯錯被判刑進入景美軍事監獄，當時已經喪失軍人身份；不過，在獄中認識江南案服刑的軍情局前局長汪希苓與副處長陳虎門，出獄後被介紹到軍情局6處當約聘人員。

在1999年時，劉連昆被中共逮補判處死刑，楊銘中開始撤離，但最後在上海被逮補，2000年時判處死刑，隨後改緩死2年，接著改無期徒刑，最後改為20年徒刑。

不過，外傳楊銘中在中國大陸服刑期間，政府並未關心，在返台之後，訴求恢復上尉軍職，但軍情局以年齡已過服役年限予以否決。對此，軍情局表示，楊銘中服刑近20年期間，軍情局依照《國家情報工作法》及相關規定照撫家屬，每月發給家屬生活補助費用及三節發給慰問金，並提供家屬赴陸探視全額經費。

軍情局表示，在楊銘中服刑的期間，政府充分支援經費，以改善獄中生活及爭取減刑，並獲致減刑5年4個月成效，方能提早獲釋返台。

對於後續撫卹工作上，軍情局表示，均協助安排健康檢查與醫療補助，秉「從寬、從優、從速」辦理補償，包括補償金、資遣費與財損補償等，以照撫楊銘中生活。

至於楊銘中想要恢復軍職身份，軍情局指出，楊銘中於1984年因案判刑禁役，軍情局自1995年方以「聘任三等」運用，從法律規定與運用事實，均無法恢復軍職身分。

ET快訊
綑綁妻燒炭！夫臉書曝殺機「4個人回到1個人」…拖兒女陪葬
快訊／警苦勸不要跳！南京西路1男在百人面前墜落身亡
阿喜緊身上衣豐滿胸型全露！背帶卡中間「邪惡視角」

關鍵字：李登輝,情報員,中國,大陸,楊銘中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台灣人都欠高雄人？　徐世榮批韓國瑜：袂曉駛船嫌溪彎

總統府提醒韓國瑜：酒後直播一定不是好的點子

黃向羣確定接北農董座！自誇：市長看到我清廉

正妹議員挺許淑華　質疑「北市府要議員都不要碰預算？」

受刑人變廉價勞工？摺紙袋月薪拿不到20元　監察院糾正矯正署

蔡政府大砍軍公教退休金　介文汲：年輕人升遷就業機會減少　

好大的官威！桃工務局女秘書「一定要認識我」　鄭文燦：她已離職

李登輝說「啞巴彈」害我情報員被大陸關20年　軍情局將從優補償

役男護照效期延長至10年　內政部： 逾期未歸送法辦

江宜樺批廢核政策急躁又不理公投　政院反問：核廢料放哪？

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

全台灣人都欠高雄人？　徐世榮批韓國瑜：袂曉駛船嫌溪彎

總統府提醒韓國瑜：酒後直播一定不是好的點子

黃向羣確定接北農董座！自誇：市長看到我清廉

正妹議員挺許淑華　質疑「北市府要議員都不要碰預算？」

受刑人變廉價勞工？摺紙袋月薪拿不到20元　監察院糾正矯正署

蔡政府大砍軍公教退休金　介文汲：年輕人升遷就業機會減少　

好大的官威！桃工務局女秘書「一定要認識我」　鄭文燦：她已離職

李登輝說「啞巴彈」害我情報員被大陸關20年　軍情局將從優補償

役男護照效期延長至10年　內政部： 逾期未歸送法辦

江宜樺批廢核政策急躁又不理公投　政院反問：核廢料放哪？

台北元宵燈節訂製手機　HTC U12+推「TAIPEI TWINKLE版」

首發團秒殺！金門大膽島3月起正式開放　這3國家地區遊客禁登島

影／《皓鑭》靠「乾哭」演悲情戲遭批　吳謹言回應：會看評價檢討

窮到近乎魔幻！他童年超窮　母親竟要父親納妾幫忙賺錢

愛貓走失5年…她搬家後只能放棄希望　卻因重要小事奇蹟團圓

2019當代生活幸福與安樂講座　竹市七場精彩可期

王大陸、陳玉珊光臨「看電影」！浪漫新戲《一吻定情》送你看

夫妻談離婚燒炭4死！　大姊崩潰爆料「房事不合」：他要我妹去隆乳

帶妻小到大鵬灣賞燈會　包包不見！暖警載他回去找

女大生「三次上車」遭性侵後跳下16樓　嫌犯開車碾屍偽造事故

口罩哥飲料店猛撈糖果和吸管　制止竟嗆「做生意這麼計較」

政治熱門新聞

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

即／嘉義市議員廖天隆燒炭身亡！..

台南立委補選翻轉？劉寶傑預測謝..

農業四大寇林佳新：在野黨廢到極..

「軍紀操」逼犯錯爬進餐廳　立委..

韓國瑜：全台灣人都欠高雄人！

柯文哲：新潮流是國家的禍害

陳樂融：高雄整天只看到名人大使

爆粗口　柯文哲：私下講得更難聽

沒煙火也創奇蹟　高雄燈會突破2..

陸戰隊上士當「播客」喊冤、談軍..

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可..

柯文哲爆粗口　許淑華籲「自重」

余天全家出動拚勝選　蘇貞昌、游..

更多熱門

相關新聞

台灣中國遠雄人壽　搶才PK財補

金融保險業是上班族年後轉職最想進入的前五大行業之一，台灣人壽今天（18日）宣布新人增員計畫，與中國、遠雄等人壽搶才大作戰，財務補助部分從9個月到24個月皆有。

3D衛星影像，暴露中國的危機？

痔瘡女過年「噴射血便」險死　

陸冷凍食品驗出非洲豬瘟！專家：不傳染人

6個月瘦10kg！21歲女節食到「卵巢早衰」停經

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面