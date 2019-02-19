旺榮貨輪擱淺1個月終於脫困！　航港局：許厝港濕地未污染

▲擱淺於桃園沙崙外海的旺榮輪19日上午脫困。（圖／航港局提供，下同）

生活中心／台北報導

蒙古籍「旺榮輪」1月6日擱淺於桃園沙崙外海1.8浬，工程公司春節連假期間仍不斷努力，終於在今（19）日上午10時成功脫困，沒有造成汙染狀況。交通部航港局表示，後續將拖帶至安全水域進行檢查，確認船舶安全無虞後，將拖往台中港作進一步之整補檢修。

航港局指出，永康668及大瀚711兩艘拖船合作無間，再加上農曆十五大潮的配合下，才讓「旺榮輪」歷經1個多月的擱淺後得以脫困。年初旺榮輪的擱淺狀況嚴重，再加上位處許厝港濕地保護區旁，脫困作業相當困難，大漢海事工程有限公司先利用大型機具將旺榮輪轉向掉頭，再調派兩艘拖船配合潮水及天候最佳時機才成功，連春節期間都不停歇。

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▲航港局局長謝謂君（左3）及副局長劉志鴻（左2）到現場關心。

航港局局長謝謂君及副局長劉志鴻一早就到現場關心，感謝內政部營建署的指導、桃園市政府海岸管理工程處及農業局的鼎力協助、及海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊這段期間無間斷的監控與巡查回報，更感謝這次實際施作的大漢海事工程有限公司，在群策群力的合作之下，恢復岸際海域生態環境，排除各界疑慮、解除多方危機。

▲旺榮輪沒有造成汙染情形。