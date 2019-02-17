通緝犯拒捕跳窗卡雨遮　痛喊「快一點來救我！」

▲謝嫌因拒捕而跳窗不慎卡雨遮，警消合力將他拉出來 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣一名謝姓男子（38歲）涉及槍砲及毒品案；苗栗警分局偵查隊得知謝男在桃園市楊梅區藏匿，16日晚間前往拘提；謝男一見警方到來，立刻從3樓往下跳企圖逃逸，不料一隻腳卻卡在2、3樓的採光罩內，並痛得大喊「快一點來救我！」警消隨後將他救出，循線起出兩把改造手槍等物，並查出他還涉及台中市一起槍擊案。

▲謝嫌痛到大喊「快一點來救我！」現場狀況被民眾拿起手機拍下。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據警方表示，謝嫌之前因持有槍械被判有期徒刑3年6個月未到案執行，另涉及毒品案也未到庭應訊，苗栗地檢署簽發拘票指揮警方拘提到案；苗栗警分局偵查隊得知謝男藏匿在桃園市楊梅區一棟大樓內，16日晚間前往查緝，幹員們衝進屋內逮人時，謝男情急之下直接跳窗逃逸，右腳不慎卡在遮光罩接縫處，無法動彈。

此時謝嫌因疼痛難耐，就大聲喊「快一點救我，不然會掉下去了」，苗栗警方隨後通報當地消防隊破壞採光罩，警、消費了九牛二虎之力，才合力將謝嫌拉上來，所幸只有手、腳擦傷而已。警方並擴大偵辦謝嫌，循線起出兩把改造手槍等物，還查出他還涉及台中市一起槍擊案，16日晚間將他移送歸案。

▲警方將謝嫌拉上後，循線起出兩把改造手槍等物，查出他還涉及台中市一起槍擊案，16日晚間將他移送歸案。（圖／記者黃孟珍翻攝）