沒學到教訓？安卓新機皇售價逼近iPhone

▲三星S10將在2/20於舊金山亮相。（圖／翻攝自三星官網）

科技中心／綜合報導

三星Galaxy S10系列機款預計下周亮相，目前網路上已有多則爆料消息。據一向相當準確的印度科技網站91 mobiles的說法，三星將進一步提高Galaxy S10系列型號的價格，其價位將逼近蘋果iPhone。

據91 mobiles引述三星經銷商的報導，三星Galaxy S10e的售價約為5萬盧比（約700美元），Galaxy S10約為6.5萬盧比（約900美元），Galaxy S10 Plus則為7.5萬盧比（約1050美元）。該售價較去年三星旗艦機款Galaxy S9、Galaxy S9 Plus在印度的售價顯著增加10%左右，且該系列產品售價也直逼目前蘋果最新iPhone機款，包括750美元的iPhone XR、999美元的iPhone XS及1099美元的iPhone XS Max。

富比士記者Gordon Kelly撰文表示，若91 mobiles這則爆料屬實，三星針對S10系列機款的定價決定很奇怪，因為蘋果執行長庫克不久前就曾承認iPhone訂價過高，且對外宣布該公司「正在重新考慮」公司策略。

91 mobiles報導稱，Galaxy S10 Plus將配備高達12GB的RAM，及高達1.5TB的儲存容量（1TB內存，可再透過SD卡擴充512GB），電池也會進一步升級。不過該報導並未提及號稱三星首款5G手機的Galaxy S10 Beyond X，據其他媒體報導，該機款售價將逼近2000美元。