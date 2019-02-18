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美觀度考驗！傳三星S10採超聲波指紋辨識　螢幕保護貼卻要開洞

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▲三星首款可折疊手機確認將與Galaxy S10於舊金山亮相 。（圖／YouTube）

▲三星將在2月20日（台灣時間是2月21日凌晨3點）於美國舊金山舉辦發表會 。（圖／YouTube）

科技中心／綜合報導

三星將在2月20日（台灣時間是2月21日凌晨3點）於美國舊金山舉辦發表會，其中最受矚目的就是新旗艦Galaxy S10系列機。但在手機未正式亮相前，來自各方的規格爆料依舊持續，現在傳出Galaxy S10將採用螢幕下指紋辨識技術，但與其他廠牌手機不同的是，因為三星的技術關係，這次的Galaxy S10很可能不適用一般保護貼

手機採用螢幕下指紋辨識技術早就不是新聞，但據外媒《Gsmarena》報導，這次三星預計在新旗艦Galaxy S10系列機上所採用的是超聲波（ultrasonic）指紋辨識，將不能隔著保護貼進行解鎖，而若是採用光學（optical）的螢幕下指紋辨識技術，就不會有此困擾，例如VIVO先前推出的機款。

而從YouTube頻道「Mobile Fun」所上傳的一段聲稱是Galaxy S10 Plus實機操作影片就能證明這一點，該影片中的手機有貼上玻璃保護貼，從畫面中可以看到除了螢幕右上角三星為了達成全螢幕且不要有瀏海的設計而鑲嵌在螢幕上的前置鏡頭外，螢幕下方中間竟也有一個大小不小的圓形洞，據傳這正是保護貼為了配合三星的超聲波（ultrasonic）指紋辨識而設計的

若真是如此，未來Galaxy S10系列機的消費者若要貼螢幕保護貼，都必須在中間下方開一個洞，保護能力及美觀度都備受考驗。報導也提到，較為平價的Galaxy S10e版本，指紋辨識功能則可能與側邊的電源鍵進行結合，將不會有要在保護貼上挖洞的狀況。

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關鍵字：三星,Galaxy S10,旗艦機,保護貼,螢幕,螢幕下指紋辨識

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