「西方不亮還有東方亮！」　任正非︰美國無法摧毀華為

▲華為創辦人任正非。（圖／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

華為公司創辦人任正非近日接受英國廣播公司（BBC）訪問時指出，即使華為被西方國家封殺，仍有信心可在亞洲東方佔有一席之地。「美國不可能摧毀我們，世界需要華為，因為我們更先進；即使他們說服更多的國家暫時不要使用華為，我們也只是把規模縮小一點。」

任正非說，就算美國施壓，也「只會讓我們提升我們的產品和服務」。記者問道，如果美國成功施壓其他國家，讓他們抵制華為，那會有什麼影響？任正非回應，「西方不亮還有東方亮啊，北方不亮還有南方亮；美國不能代表世界，美國只代表世界的一部分。」

▼美國以國家安全為由抵制華為。（圖／記者邱顯燁攝）

《金融時報》先前指出，英國政府認為，5G網路使用華為的通訊設備「所產生的風險」可以得到有效控制，這結論也使華為參與英國5G浮現生機。任正非表示，「我們仍然相信英國，也希望英國更加信任我們，我們將在英國進行更多投資；因為如果美國不信任我們，那麼我們將更大規模地把投資從美國轉移到英國。」

他還說，「中國政府已經明確表示不會安裝任何後門程序，我們也不會安裝；我們不會因為這種事，冒風險讓我們國家和全世界的客戶厭惡我們，我們公司決不從事任何間諜活動。如果我們這麼做了，我就關閉這家公司。」

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針對美國指控華為和孟晚舟共23項罪名，任正非指出，「首先，我反對美國至今的作為。這種有政治動機的行為是無法接受的。美國喜歡制裁別人，每次一有問題，他們就會使用這種好鬥方式。我們對此表示反對，但現在我們已經走上了這條路，我們將通過法院來解決。」

▼孟晚舟。（圖／美聯社）

他最後說，「孟晚舟事件對華為的生意沒有影響，事實上我們發展的更快了；所以他們抓了孟晚舟，可能是抓錯人了。他們可能是想抓了她，華為就會衰落，但我們沒有衰落，仍然在繼續前進；我們公司已經建立程序規章，再也不用依靠某個人，就算我自己哪天不在了，公司也不會改變前進軌道。」