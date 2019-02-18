國際評比機構結果出爐　台灣大、遠傳皆獲二殊榮

▲國內電信業者2019年一開春，就接連在國際各大評比機構中頻傳捷報。（圖／示意圖／達志影像）

記者邱倢芯／綜合報導

國內電信業者2019年一開春，就接連在國際各大評比機構中頻傳捷報；台灣大哥大榮獲了歐洲重要企業責任評比機構ISS-oekom獲評Prime等級企業，且也入選國際評比機構RobecoSAM永續年鑑「銀級」肯定。而遠傳電信則是獲得RobecoSAM永續年鑑最佳進步獎（Industry Mover）。

台灣大指出，ISS-oekom為歐洲著名且歷史悠久的企業責任評等機構，在歐洲各大企業及投資人之間頗富盛名，台灣大在2018年首度受邀參與ISS-oekom企業評鑑，歷經兩個多月的評比，不論是在個資保護、綠色採購，還是產品服務等面向上都深受好評，因此榮獲Prime等級。

而國際永續評比機構RobecoSAM則是每年分別針對世界各大產業進行評比，於2018年，從全球60個產業中挑選出2,686家大型企業，以其永續策略與實績進行評比，並在各產業組中評選出前1%至5%的企業，且總得分需達標準以上，才能獲得銀級獎的殊榮。

遠傳電信發言人郎亞玲則指出，在永續經營表現，遠傳再次榮獲國際肯定。該公司在RobecoSAM永續年鑑中被評選為全球電信服務產業組「最佳進步獎」；這是與全球60個產業，2,686家大型企業中一同評比下的結果，遠傳也是全球唯一獲獎的電信業者。

此外，遠傳同時榮獲「銅級」永續獎（Bronze Class Sustainability Award ）。2019年永續年鑑是根據2018年DJSI永續評比結果，最佳進步獎是由每一產業組中評選出績效排名前15%且進步幅度最大者，遠傳由全球電信服務業脫穎而出獲選，也顯示在公司治理、環境永續、社會責任等三大面向持續精進。