　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

2019台北國際書展12日開跑　中華電、台灣大電子書祭優惠

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼2019台北國際書展即將開幕，中華電與台灣大祭出多款電子書優惠。（圖／台灣大提供）

▲2019台北國際書展即將開幕，中華電與台灣大祭出多款電子書優惠。（圖／台灣大提供）

記者邱倢芯／綜合報導

2019台北國際書展即將於明（12）日開幕，為了迎合現今的閱讀需求方式改變，中華電信與台灣大哥大此次也用「線上服務」的方式參展。像是中華電信的Hami書城線上書展特別推出多款熱銷電子書限時優惠；而台灣大則是因應此次的展會，特別推出了myBook APP購買「互動學外語」或「好書隨我讀」，首購者即享前3個月每月33元的優惠。

中華電Hami書城推多款熱銷電子書優惠
中華電信指出，即日起至108年3月31日止，中華電信Hami書城線上書展特別推出多款熱銷電子書限時優惠，包含頗受上班族好評的《世界一流菁英的77個最強工作法》、寫給內向者的職場進擊指南《安靜是種超能力》、以及現在最夯的生酮飲食《低醣．生酮常備菜》等熱門書籍，通通特價只要66折，讓客戶輕鬆入手多款好書，充實自我迎接新的一年。而像是全球熱銷近7千萬的情愛小說《格雷的五十道陰影III :自由》，現在購買再享精選79折優惠。

為推動數位閱讀風氣，中華電信Hami書城月讀包更開放全台中華電信門市、台灣高鐵沿線各站及高捷各站，提供免費電子報紙、雜誌閱讀服務，只要下載免費Hami Book App，就可以免費暢讀三小時的當期熱銷書報與雜誌，包括7家主要報紙、主題橫跨商業、管理、旅遊、時尚等各領域近6千本熱門電子雜誌與電子書，活動時間從108年2月12日至108年2月17日止。

另為滿足愛看書的客戶，即日起，凡申辦中華電信指定購機方案，搭配精采Hami包選擇書城月讀包，月租費只要99元﹙原價149元﹚；若單辦Hami書城月讀包，亦可選擇年約方案，可享每月8折優惠價﹙特價119元﹚！中華電信Hami書城擁有最多當期電子雜誌、報紙，最新熱門書刊，一指下載馬上帶走，讓你新的一年快樂變文青。

針對外語需求讀者台灣大於書展祭首購33元優惠
為提供讀者快速增進外語實力，myBook特別於台北國際書展期間祭出優惠，從2/12起至2/17止，只要上myBook APP購買「互動學外語」或「好書隨我讀」，首購者即享前3個月每月33元的優惠，平均每天只要1元銅板價，就能盡情閱讀超過百本外語書籍，還可分別獲贈限量電子書，包括韓國熱銷超過10萬本的《我在100天內自學英文翻轉人生：跟讀電影成為英文口說高手》，或是歐美知名插畫家貝絲．伊凡斯2019新作《半生不熟冏大人：就算崩潰厭世也無所謂的大人生活故事》。

此外，今年台灣大myBook再度攜手各大參展出版社，書展期間參加指定主題講座的前100名讀者，可免費獲得該講座的主題書兌換券，像是德國驚悚小說天王費策克談「解剖」主題講座，就限量送《解剖》電子書，或是參加時尚藝人Melody殷悅見面會，則送暢銷力作《誰說一百分的妳，才是最好的自己》電子書。此外，myBook在書展現場還與台灣宅配通合作推出台灣大用戶專屬優惠，憑活動簡訊，即可享展場宅配運費每件110元優惠（原價每件240元），方便讀者購書省時又省力。

ET快訊
阿翔親送兒子上學…一到校門秒崩潰！老婆：怕他把我休了
快訊／全台50家工會怒圍松機「挺機師罷工！」轟華航打壓
高雄人轉職問「台北6萬vs.高雄4萬」？網勸：前者買不到未來

關鍵字：中華電信,台灣大哥大,2019台北國際書展

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

訂房網站、航空公司等iOS版App　暗中側錄用戶操作過程

2019台北國際書展12日開跑　中華電、台灣大電子書祭優惠

黑暗模式省電可達50％　 今年iOS 13、Android Q都將更新

Pixel Watch有譜　Google Careers釋職缺

上網吃到飽、通話限時快閃299優惠　亞太讓你天天都過年

導航總看不清方向？Google地圖AR路標功能　畫箭頭帶你走

果粉有福了！Apple Music提供第2次免費試用

沒學到教訓？安卓新機皇售價逼近iPhone

果粉願望成真？　推特爆料達人秀出iPhone SE 2保貼照

為什麼不該買Office 2019　微軟拍影片告訴你

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

旗津烤鳳螺一盤500「被當盤子騙」 網求韓國瑜制裁...店家暴怒打臉！

恭喜！陳意涵生了　 水瓶座兒子名字曝光

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

訂房網站、航空公司等iOS版App　暗中側錄用戶操作過程

2019台北國際書展12日開跑　中華電、台灣大電子書祭優惠

黑暗模式省電可達50％　 今年iOS 13、Android Q都將更新

Pixel Watch有譜　Google Careers釋職缺

上網吃到飽、通話限時快閃299優惠　亞太讓你天天都過年

導航總看不清方向？Google地圖AR路標功能　畫箭頭帶你走

果粉有福了！Apple Music提供第2次免費試用

沒學到教訓？安卓新機皇售價逼近iPhone

果粉願望成真？　推特爆料達人秀出iPhone SE 2保貼照

為什麼不該買Office 2019　微軟拍影片告訴你

公廁馬桶炸裂「分兩段」　竹縣環保局怒PO慘照緝凶

卸任後首度接受專訪　賴清德新年三願望：讀書、睡覺、釣魚

里約奧運桌球銅牌水谷隼讚新人輩出：已做好準備無緣東京

警尋回失智翁　溫馨叮嚀膝蓋疑似跌倒受傷民感動

槍擊小黃運將帶槍廟裡拜拜　見警腿軟發抖：我想要自首

「冤枉啊大人！我只是插花」　警察：插花也是賭博

到男友家吃飯！未來婆婆狂吼「水槽髒碗全洗光」　她傻眼：都幫洗衣服了

國道撞護欄下車查看　男慘遭多車輾斃身首異處！女伴嚇到無法筆錄

新人結婚喜餅辦桌花費不到4萬元　職業媒人公：實在有夠讚

大聯盟預測開幕名單　林子偉沒卡到位

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

3C家電熱門新聞

沒學到教訓？安卓新機皇售價逼近..

安卓系統驚傳漏洞！點開PNG圖..

爆料達人秀出iPhone SE..

亞太推限時快閃299優惠

Apple Music提供第2..

為什麼不該買Office 20..

HTC VR電影入圍美國西南偏..

Google地圖AR路標功能　..

傳iOS 13將大幅拒絕舊機更..

IG將封殺自殘、自殺等敏感內容

黑暗模式省電可達50％　 今年..

達人揭密「遊戲電腦」16GB最..

部分iOS版App　暗中側錄用..

想在YouTube搜到A片？請..

更多熱門

相關新聞

中華電信行動網速三冠王　小編打賭贏仍「請喝咖啡」

前陣子中華電信小編在臉書跟粉絲打賭，如果中華電信未獲得Speedtest行動網遠第一，就要自掏腰包請喝一萬杯咖啡，結果小編賭贏，反而吸引大批網友恭賀並稱「網速三冠王」更應該請喝咖啡，因此中華電信趕在春節前夕，今天（2日）就在信義威秀門市舉辦「打卡送咖啡活動」。

接任前林之晨向蔡明忠提4條件

創投高手林之晨接棒台灣大總經理

電信商搶春節商機　各家優惠一次告訴你

3G終止服務　未移轉用戶門號保留至6/30

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

70歲阿公吼讓座！癌女心痛：剛結束化療

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門：她詐騙被通緝

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

媽沒敲門進房亂摸亂親　高二兒做了決定

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「30年前的林志玲」　挺華航反罷工

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智商不足

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」被認證

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面