2019台北國際書展12日開跑　中華電、台灣大電子書祭優惠

▲2019台北國際書展即將開幕，中華電與台灣大祭出多款電子書優惠。（圖／台灣大提供）

記者邱倢芯／綜合報導

2019台北國際書展即將於明（12）日開幕，為了迎合現今的閱讀需求方式改變，中華電信與台灣大哥大此次也用「線上服務」的方式參展。像是中華電信的Hami書城線上書展特別推出多款熱銷電子書限時優惠；而台灣大則是因應此次的展會，特別推出了myBook APP購買「互動學外語」或「好書隨我讀」，首購者即享前3個月每月33元的優惠。

中華電Hami書城推多款熱銷電子書優惠

中華電信指出，即日起至108年3月31日止，中華電信Hami書城線上書展特別推出多款熱銷電子書限時優惠，包含頗受上班族好評的《世界一流菁英的77個最強工作法》、寫給內向者的職場進擊指南《安靜是種超能力》、以及現在最夯的生酮飲食《低醣．生酮常備菜》等熱門書籍，通通特價只要66折，讓客戶輕鬆入手多款好書，充實自我迎接新的一年。而像是全球熱銷近7千萬的情愛小說《格雷的五十道陰影III :自由》，現在購買再享精選79折優惠。

為推動數位閱讀風氣，中華電信Hami書城月讀包更開放全台中華電信門市、台灣高鐵沿線各站及高捷各站，提供免費電子報紙、雜誌閱讀服務，只要下載免費Hami Book App，就可以免費暢讀三小時的當期熱銷書報與雜誌，包括7家主要報紙、主題橫跨商業、管理、旅遊、時尚等各領域近6千本熱門電子雜誌與電子書，活動時間從108年2月12日至108年2月17日止。

另為滿足愛看書的客戶，即日起，凡申辦中華電信指定購機方案，搭配精采Hami包選擇書城月讀包，月租費只要99元﹙原價149元﹚；若單辦Hami書城月讀包，亦可選擇年約方案，可享每月8折優惠價﹙特價119元﹚！中華電信Hami書城擁有最多當期電子雜誌、報紙，最新熱門書刊，一指下載馬上帶走，讓你新的一年快樂變文青。

針對外語需求讀者台灣大於書展祭首購33元優惠

為提供讀者快速增進外語實力，myBook特別於台北國際書展期間祭出優惠，從2/12起至2/17止，只要上myBook APP購買「互動學外語」或「好書隨我讀」，首購者即享前3個月每月33元的優惠，平均每天只要1元銅板價，就能盡情閱讀超過百本外語書籍，還可分別獲贈限量電子書，包括韓國熱銷超過10萬本的《我在100天內自學英文翻轉人生：跟讀電影成為英文口說高手》，或是歐美知名插畫家貝絲．伊凡斯2019新作《半生不熟冏大人：就算崩潰厭世也無所謂的大人生活故事》。

此外，今年台灣大myBook再度攜手各大參展出版社，書展期間參加指定主題講座的前100名讀者，可免費獲得該講座的主題書兌換券，像是德國驚悚小說天王費策克談「解剖」主題講座，就限量送《解剖》電子書，或是參加時尚藝人Melody殷悅見面會，則送暢銷力作《誰說一百分的妳，才是最好的自己》電子書。此外，myBook在書展現場還與台灣宅配通合作推出台灣大用戶專屬優惠，憑活動簡訊，即可享展場宅配運費每件110元優惠（原價每件240元），方便讀者購書省時又省力。