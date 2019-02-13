遠傳要搶情人財　iPhone 6S全系列只要888元起

▲舊款iPhone再清庫存一波，遠傳情人節優惠iPhone 6S全系列只要888元起。（圖／取自Apple）

記者邱倢芯／綜合報導

一年一度情人節即將來臨，遠傳今年也要大搶情人財！iPhone情人節限時加碼，心動價只要888元起；另外還有Note9加碼送智慧保濕美膚筆、OPPO R17送情人喝咖啡耍甜蜜。

iPhone 6S全系列心動價只要888元

遠傳指出，自情人節起到2月底前，到遠傳即可享iPhone限時加碼，只要選擇月付888元，iPhone 6S全系列心動價也只要888元起。且除了享上網吃到飽、網內通話免費外，還加碼送市話1,888分鐘，以及188元幸福好禮三選一。

用戶可享有遠遊卡折188優惠、friDay影音月租首年優惠188元，以及friDay購物金月月回饋188元一年的三種選擇。

星粉O粉情人節加碼送寵愛好禮

除了iPhone外，2/20前到遠傳申辦Samsung Galaxy Note9搭配1,399以上資費，限時加碼送市價2,280元「eclair智慧保濕美膚筆」，集肌膚油分、水分測試和噴霧護膚功能於一體的科技護膚產品，連線到手機立刻測知肌膚狀態。

此外，OPPO R17系列搭載AI智慧雙鏡頭，讓O粉美出新高度，月底前來遠傳申辦，獨家送City Café 咖啡兌換券，還有機會抽中Harman Kardon Onyx Studio 5手提藍牙喇叭。

▼遠傳情人節新機推薦機款資費表。（圖／遠傳電信提供）