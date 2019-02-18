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台積電竹科4千億擴建案挨批不合理　環委要求5月底前補件再審

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▲▼新竹科學工業園區寶山用地擴建計畫環境影響說明書專案小組初審。（圖／記者許展溢攝）

▲環境權保障基金會研究員林彥廷認為，開發單位計畫影響到居民非常不合理。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（18日）召開新竹科學工業園區寶山用地擴建計畫環境影響說明書專案小組初審，會中環評委員認為，開發單位台積電對後續會造成的交通、斷層等影響都沒交代清楚，最後決議5月底前補正後再審。

新竹科學園區因現有廠房飽和，廠商進駐不了，科技部提出科學園區寶山用地擴建案，台積電預計在園區投資4000億元，興建新奈米廠跟研發中心總部，竹科管理局則規畫竹科園區旁寶山鄉約30公頃用地供台積電使用，分東側園區29.5公頃、西側社區3.22公頃，共32.72公頃。

請繼續往下閱讀...

今天環評會議在地居民和環境權保障基金會研究員林彥廷等人呼籲，「台積電勿搶良田，竹科局刀下留人」 ，認為竹科局應重新規劃西側社區範圍等訴求，主要就是該區位於山坡地上，且鄰近斷層，有安全相關與廠商設廠穩定性疑慮，而有居民認為，家中有人在養豬、務農，若未來變成緊鄰此案規劃住宅社區恐怕難以生存。

林彥廷說，新竹之前有缺水問題，希望台積電研發製程部分能針對再生水多著墨，不要只考量用現有水源，不合理的是，原本西側土地有一個社區是要給被徵收的居民務農、使用，但現在園區的人被照顧、呵護，外面的人反而被忽視。

台積電強調，竹科廠土地出租率已飽和，無法供給廠商使用，才會需要擴廠。台積電資深處長莊子壽表示，山坡地上建廠部分，過去已有相關技術能克服，至於詳細規劃都會再寫進報告。環評委員李克聰認為，竹科附近交通很容易塞車，但開發單位根本沒清楚交代、分析交通問題。

環委最後要求台積電，必須基於斷層的活動歷史記錄，請分析掌握斷層破碎帶範圍及影響面，且增加震災的緊急應變計畫，並檢核交通評估合理性，納入住宅區衍生交通量評估，提列不同交通改善措施下的改善期程及因應對策，同時說明竹科園區使用再生水、再生能源可行性評估的環境友善長期規劃等改善，5月底前送專案小組再審。

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關鍵字：台積電,開發單位,環保署,新竹科學工業園區,環評,補件再審

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