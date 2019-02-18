黃向羣確定接北農董座！自誇：市長看到我清廉

記者楊亞璇／台北報導



外界關注的北農人事案，台北農產運銷公司18日下午舉行臨時董事會，前民進黨台北市議員黃向羣接任彭振聲座一職，黃向羣先接下常務董事，接著在常董會被推舉為董事長，即刻生效，短短半個小時會議就結束。黃向羣開會前受訪透露，「市長看到我清廉。」

黃向羣說，議程要補農委會這席的常務董事，目前是彭副市長兼任，希望很快熟悉業務，過去當議員是監督，對細節不了解，「提早上任對我、對公司、對這塊平台都有益」，等下看會議怎麼進行，希望會議順利進行。

至於柯文哲推派黃向羣，有拉攏蘇系人馬意味？黃向羣表示，市長就北農的運作沒有太多的交代，只希望跟總經理好好配合，包括平台以及將來的改建，「市長看我應該是看我問政，自誇一點是看我的清廉的部分吧，我是比較沒有枝枝節節」，這個人事案沒有為了替換誰，或找誰來，純粹就是市府行政的考量，「剛好我這陣子不當議員，剛好認為我還可以，那就過來接這個職務。」

未來是否跟北農總經理翁振炘面對議員質詢，黃向羣表示，他一定要接受議會監督，因為自己議員出身，不只是在議會接受質詢，平常只要議員有問題要詢問，都應該要主動解決。

黃向羣會後受訪表示，台北農產公司比起其他縣市體質比較不一樣，都還要養類台北市政府，員工也多，蔬菜批發量也大，如何穩定供需是最主要的工作，彭振聲所提的市場改建的議題，也會盡快進行。

中華民國總幹事張永成有說希望農委會「政治黑手」退出北農，希望吳音寧的風波不要再上演，黃向羣對此表示，吳音寧主要是不備詢的問題，翁總經理大概不會有這樣的問題。

▲黃向羣接任北農董座。（圖／記者楊亞璇攝）