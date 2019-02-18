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影／驚！屏東枋山海岸發現約60公分腫脹豬屍　防疫所採樣送驗

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記者許展溢／屏東報導

屏東縣動物防疫所今（18日）指出，昨（17日） 晚間接獲通報，在枋山鄉枋山路115號附近的海岸發現一隻豬屍，該豬屍身長60至70公分，年齡約3至4個月大，已採集檢體後送家畜衛生試驗所檢驗，豬屍體也以火燒方式消滅潛藏病原菌並就地焚毀掩埋。

▲▼枋山海岸發現豬屍。（圖／屏東縣政府提供，照片經變色處理）

▲枋山海岸發現豬屍。（圖／屏東縣政府提供，照片經變色處理）

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屏東縣動物防疫所表示，接獲通報後就馬上前往現場處理，周邊環境也做了完善消毒，由於豬屍發現地點偏僻，附近也無養豬場，在送驗檢體報告出爐前，防疫所將持續加強本縣養豬場的訪視及輔導，強烈呼籲養豬農戶一定要做好斃死畜的管理，以防止疫情發生，但也請民眾不用太過驚慌。

▲▼枋山海岸發現豬屍。（圖／屏東縣政府提供，照片經變色處理）

▲屏東縣動物防疫所表示，豬屍體也以火燒方式消滅潛藏病原菌。（圖／屏東縣政府提供）

動防所李永文所長再次強調，畜牧場或民眾家中飼養動物死亡，應以掩埋或委請動物屍體化製業者處置，切勿隨意丟棄動物屍體，以免病媒孳生、疾病傳播。

動防所指出，為防範非洲豬瘟疫情入侵，養豬業者務必做好自家豬場自衛防疫及衛生管理工作，動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，動物所有人或管理人應依法通報，死廢畜應依規定處理，絕對不可任意丟棄，違反規定者將依動物傳染病防治條例第43條裁處5萬元以上100萬以下罰鍰。

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關鍵字：屏東縣動物防疫所,豬屍,家畜衛生試驗所,枋山

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