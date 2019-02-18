杜特蒂攜女友赴銅鑼灣慶生　網友：像大陸村長在香港

▲杜特蒂造訪香港。（圖／翻攝推特@onenewsph）

記者曾俊豪／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂16日突然現身在香港銅鑼灣世貿中心購物，身旁還有女友及女兒陪同，由於這是杜特蒂五個月內再次造訪香港，也在微博上引起熱烈討論，大陸網友猜測其造訪香港的原因。有人留言，「他似乎對香港情有獨鍾」；也有人調侃，照片「有點像大陸村長在香港」。

綜合陸媒、港媒報導，16日下午6點左右，73歲的杜特蒂在保鏢陪同下，來到銅鑼灣世貿中心購物，這是他五個月來，第二次「非官方」到訪香港。

在菲律賓媒體曝光的照片中，杜特蒂穿著深色西裝來到優衣庫，身旁還有兩名女子。菲律賓總統府發言人 Salvador Panelo之後證實，杜特蒂確實在香港，此行是為了慶祝他的女友 Honeylet Avancena 的生日。

▲杜特蒂帶女友及女兒前往香港銅鑼灣。（圖／翻攝推特@onenewsph）

杜特蒂前特別助理 Christopher Go 指出，2月17日是Honeylet Avancena 的49歲生日，杜特蒂的女兒而特別安排一家人出行的計畫，要求父親帶著他們去香港「遊玩放鬆」作為禮物。

去年10月，杜特蒂一家三口也曾來到香港，並選擇銅鑼灣作為購物和用餐地點，接連造訪香港，也引起大陸網友熱烈討論，認為「他斯乎對香港情有獨鍾」；也有人認為杜特蒂在現實生活中「浪漫又普通」；還有人調侃，杜特蒂帶女友逛街的模樣，「有點像大陸村長在香港」。

▲杜特蒂造訪香港引發大陸網友討論。（圖／微博頭條新聞）