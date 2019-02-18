人瑞全裸直播！58歲婦誆百歲　網爆動狂抖內...4年賺千萬

▲ 自稱100歲的土居尚美因全裸直播，與合夥的40歲友人新田靖史一同遭到警方逮捕。（圖／翻攝自ちわわ推特）

國際中心／綜合報導

日本茨城縣警方14日逮捕了一名在網路上進行「全裸直播」的女子，不過特別的是，這名女子在網上號稱自己已經100歲，靠著「百歲人瑞全裸秀」的噱頭，吸引不少好奇的網友爭相觀看、斗內，4年來讓她賺入大約1400萬元的日幣（約新台幣400萬）。

據《日視NEWS24》報導，這名自稱是100歲人瑞的女子名叫土居尚美，其實現年才58歲，但對外宣稱自己已經高齡100歲，從事直播行業4年以來，她每次直播時都會戴著口罩或面具遮掩自己的真實容貌。一開始，土居只是穿著比基尼或清涼、性感服裝直播，偶爾拍攝火辣寫真來回饋粉絲，不過就在去年，她突然尺度大開，直接在直播中上演了「脫衣秀」。土居會先穿著像是兔女郎、聖誕女郎等具有挑逗意味的服裝，再隨著網友們「抖內」的金錢數目，一件一件脫光，這樣衝突性十足的表演讓她聲名大噪。

▲ 土居尚美直播時總會帶著口罩及面具遮掩真面目。（圖／翻攝自ちわわ推特）

網路警察發現土居的直播後，隨機依涉嫌《公然猥褻罪》將她逮捕，才終於揭露她的實際年齡。除此之外，他們也逮捕了另一名協助土居進行直播的40歲男子新田靖史。

2人遭到逮捕後已經坦承犯行，並提到是為了賺取生活費，不得已才會想出這樣的對策，直播4年來一共賺入了約1400萬日圓。而目前警方也正針對此案進行更進一步的調查與了解。

▼ 網友在討論區貼出疑似土居尚美直播時的畫面 。（圖／翻攝5CH討論區）