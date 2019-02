30年歷史「Apple IIe」電腦還能玩遊戲！　一張照片釣出網友「童年回憶」

▲1983年發表的Apple IIe電腦。(圖/翻攝自推特/John Pfaff)

國際中心/綜合報導

蘋果公司(Apple Inc.)在1983年時釋出微電腦「Apple IIe」,距今已經有36年的時間。美國紐約教授普法夫(John Pfaff)日前從爸媽家的閣樓裡,挖出這台極具有歷史的電腦,驚訝的發現這台舊電腦「還能運作」,更神奇的是還可以恢復先前的存檔並玩遊戲!

普法夫16日時在個人推特上,上傳了2張舊電腦的照片,還可以清楚的看到螢幕上的綠字寫著「想要恢復遊戲存檔嗎?」他在發文中寫道「我!的!天!啊!在爸媽的閣樓裡發現一台歷史超悠久的Apple IIe電腦,而且它還能運作欸!放入就遊戲光碟後,電腦還問我是否想要恢復遊戲存檔!這台電腦最少30歲了,我覺得好像又回到了10歲…。」

普法夫是試玩包括Adventureland、Neuromancer等遊戲,但是玩了好幾個小時之後還是卡在第一關,另外他還在電腦中發現,已過世的父親在33年前寫給他的信,讓他頗有感觸。

不過對普法夫來說充滿回憶的電腦,在他的小孩眼中卻不是如此,當看到這樣一台的電腦存在時,他的小孩只發出了「那是甚麼?」、「那是電腦嗎?」的疑問。許多網友在看到照片後紛紛回憶湧現,留言表示「太棒啦!我也要回家找!」、「以前蘋果的品質也太好!我去年買的蘋果手機已經壞了..」、「超神奇!」、「我想起以前了…」、「要小心不要按下核武站的按鈕喔?」、「滿滿的童年阿…。」

Apple IIe是屬於「Apple II」系列的電腦,在1983年時發表,是一款較便宜但功能強大的電腦,可以顯示大小寫字母以及有64KB的記憶體,於1993年停產。

Oh.

My.

God.



An Apple IIe. Sat in my parents’ attic for years. Decades.



And it works.



Put in an old game disk. Asks if I want to restore a saved game.



And finds one!



It must be 30 years old.



I’m 10 years old again. pic.twitter.com/zL7wWxOo36